Yozgat'ta maden işçilerinin direnişi 6. gününde

Birkan BULUT

Sorgun

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan eski adıyla Yeni Çeltek, yeni adıyla Yeni Anadolu Maden İşletmesi, 1955 yılından beri faaliyette. Maden, kapatıldığı dönemler olmasına rağmen Sorgun ilçesinin önemli sanayi gelir kaynaklarından biri. Ancak 5 ay önce açık işletme yapılacağı gerekçesiyle yer altı faaliyeti durduruldu. Şirket işçilere başka yerde çalıştırılacaklarını söylemesine rağmen 135 işçiyi işten attı. Bunun üzerine Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası'na üye işçiler maden işletmesi önünde direnişe geçti.

Maden işletmesi önünde konuştuğumuz T. Maden İş Sendikası İşyeri Baştemsilcisi Kerim Bağıran, aylardır kendilerine mağdur olmayacaklarının söylenmesine rağmen işten atıldıklarını söyledi. Kışın ortasında 6 gündür maden önünde beklediklerini belirten Bağıran, iki aylık maaşlarının içeride olduğunu ama asıl taleplerinin iş olduğunu vurguladı. İşe alındıktan sonra zaten tazminat almalarına gerek kalmayacaklarını ifade eden Bağıran, bir yetkilinin gelerek kendilerine açıklama yapmasını beklediklerini söyledi. Maden işletmesinin 2027 yılına kadar sözleşmesine güvenerek burada çalıştıklarını anlatan Bağıran, birçok işçinin buna göre plan yaparak kredi çektiğini, taksit ödediğini söyledi. Yeni Anadolu'nun güçlü bir firma olduğunu ve istihdamın sorun olmayacağını ifade eden Bağıran, "Çıkış işlemimiz yapıldı ama söz verildiği gibi nerede çalışacağımız konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi.

"TÜTEN İKİ BACAMIZ VAR"

T. Maden-İş Sendikası Genel Merkezi'nin Ankara'da görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerde yetkililerin mağdur etmeme sözü verdiğini aktaran Bağıran, "Ancak taleplerimiz kabul edilmezse buradaki herkesin battığı gündür. Yozgat'ta iş bulma imkanı da kısıtlı. Burada tüten iki bacamız var; biri maden diğeri şeker fabrikası. Bizim tek derdimiz evimize sıcak bir ekmek götürmek, çocuklarımızı okutmak" dedi.

"12 YIL ÖNCEKİ HATAYI YAPMAYALIM"

Yaptıkları direnişle 6 gündür Sorgun halkına seslendiklerini dile getiren Bağıran, madenin Sorgun için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Esnaf arasında kendilerine yemek getirerek dayanışma gösterenlerin de olduğunu anlatan Bağıran, "2002 yılında da bu maden kapanmıştı. 20017 yılında istihdam amacıyla yeniden açıldı. 12 yıldır da çalışıyorduk ve burası üst şirkete en az 80-90 milyon lira kazandırmıştır. Bize verdikleri devede kulak kalır. Sorgun 2002 yılında yapılan hatayı bir daha yapmayacaktır inşallah" diye konuştu.

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