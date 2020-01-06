Putin Türkiye’ye geliyor: Libya ve İdlib krizinin gölgesinde ziyaret

Türkiye dış politikada hareketli günler yaşıyor. Bu hafta Rusya Devlet Başkanı Putin, 8 Ocak Çarşamba günü Türkiye’ye ziyaret düzenleyecek.

Suriye, Astana sürecinde garantör ülkelerden biri olan Türkiye’nin gözlem noktalarının bulunduğu İdlib’de ilerliyor. İdlib’de Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getiren bu krize Libya da eklendi. Erdoğan, Libya’ya tezkere kapsamında asker göndermeye başlandığını duyurdu. Yani, Libya’da Türkiye Hafter güçlerinin karşısında savaşacak. Bu aynı zamanda Türkiye’nin Rusya’yı da karşısına alması demek. Tam bu krizlerin ortasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak Çarşamba günü İstanbul’da bir araya gelecek.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve görüşmelerde bölgesel konuların ele alınacağını kaydetti.

İki lider son olarak ekim ayında Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmiş ve Barış Pınarı Harekatı’nın ardından bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmişti. Buluşmada imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, harekatla oluşturulan güvenli bölgede ortak kara devriyeleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda masaya yatırılacak önemli başlıklar şunlar:

İDLİB MASADA

Rusya, Türkiye’yi Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması için imzaladığı Astana anlaşmasına uymamakla suçluyor. Türkiye ile Suriye İdlib’de sıklıkla karşı karşıya geliyor. Türkiye’nin gözlem noktaları kuşatılıyor; Rusya, bu durumda Suriye ve Türkiye arasında tampon oluyor. Soçi mutabakatına göre, M4-M5 karayolları Suriye rejiminin kullanımına açılacaktı, İdlib çeperinde 15-20 kilometrelik bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulması gerekiyordu, cihatçıların silah bırakması için Türkiye arabuluculuk yapacaktı. Bu maddeler gerçekleşmedi.

DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİ

Erdoğan ile Putin arasında yapılacak görüşmenin bir diğer gündem maddesi Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları ve Libya’ya asker gönderme tezkeresi olacak.

Görüşme öncesinde Rusya’nın Libya politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, askeri harekatın son seçenek olması gerektiğini bildirmiş ve şöyle demişti: “Rusya, Libya’daki kanlı politikaya son verilmesi, karşıt taraflar arasında doğrudan diyalog kurulması yanlısı. Krizin çözümü için uluslararası her türlü çabayı Rusya destekleyecektir. Bölge ülkelerinin yapması gereken de budur.”

LİBYA KRİZİ

Türkiye Doğu Akdeniz krizinde küresel enerji şirketleri, ABD ve Rusya gibi küresel güçleri, AB ve tek tek AB üyelerini karşısına aldı. Bu ‘yalnızlık’ hamlesine, Libya’da Trablus hükümetiyle yaptığı anlaşma da eklendi. Ancak Libya’ya asker gönderme tezkeresi ile başta Rusya olmak üzere birçok ülkenin karşısına geçti. Libya krizinin de Putin görüşmesine yansıması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca, S-400’ler, Mersin Akkuyu’daki Nükleer Enerji Santrali de masada olacak. (HABER MERKEZİ)

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