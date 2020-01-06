Gıda enflasyonu aralıkta yükseldi

Merkez Bankası, aralık ayında gıda enflasyonunun, hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlediğine, temel mal grubu yıllık enflasyonunun da, ‘maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle’ yükseldiğine dikkat çekti.

Aralık ayında en yüksek fiyat artışları, yüzde 2,93’le gıda grubunda gerçekleşti.

Merkez Bankası (MB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izledi.

MERKEZ: EN BELİRGİN ARTIŞ ENERJİDE

Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, “Bu dönemde yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükselmiştir. En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıktı” denildi.

Enerji fiyatları aralık ayında yüzde 0.16 ile sınırlı arttı; bu gelişmede, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında sırasıyla yüzde 1.14 ve yüzde 0.37 gerçekleşen artışlar belirleyici oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)