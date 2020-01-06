KESK İzmir'de 11 Ocak'ta yapılacağı bölgesel mitingi için mahallelerde çalışmalara başladı. "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" şiarıyla 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek miting öncesi Çiğli ilçesinde çağrı çalışmaları yürütülüyor.

KESK MYK üyesi Elif Çuhadar ve Emek Partisi Çiğli ilçe yöneticileri kahve kahve dolaşarak mitinge katılım çağrısı yaptı. İşsizliğin rekor seviyelerde olduğu, enflasyon ve zamların emeğiyle geçinen milyonları sefalete mahkum ettiği koşullarda iktidarın tarafını patronlardan yana belirlediği ifade edilen kahve konuşmalarında işçiye, memura, emekliye yapılan zamların kabul edilemez bir düzeyde olduğu dile getirildi.

Kahvelerde konuşma yapan KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, "Savaşa, Kanal İstanbul projesine gelince bütçenin ağzı sonuna kadar açılırken milyonlarca emekçinin talebine sırt çeviren bu sermaye iktidarına dur diyeceğiz. Bu amaçla haklarımız için mitingimize katılarak gücümüze güç, sesimize ses katmanızı istiyoruz" diyerek Çiğli halkını mitinge çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)

KESK'ten "İnsanca yaşamak istiyoruz" mitingine katılım çağrısı