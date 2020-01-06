06 Ocak 2020 14:39
Son Güncellenme Tarihi: 06 Ocak 2020 18:06

Kız arkadaşını darbedip yurttaşların aracını süren saldırganın tahliyesine itiraz

Bakırköy'de kız arkadaşını aracının içerisinde darbeden ve olaya tepki gösteren yurttaşların üzerine arabasını süren Görkem Sertaç Göçmen adlı erkek tahliye edildi. Karara başsavcılık itiraz etti.

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Fotoğraf: Pixabay

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    Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darbeden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi. Karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

    Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Görkem Sertaç Göçmen getirilirken, çok sayıda taraf avukatı katıldı. Polis ve jandarma duruşma için özel güvenlik önlemi aldı. Müşteki olarak katılan Esranur Abacı, dershaneden çıktığını ve kaldırımdayken cipin, ayağının üstünden geçtiğini ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi. 

    Olay anında broşür dağıttığını belirten Büşra Yılmaz tanık olarak verdiği ifadede, "Sanık arabasının önünden geçen birine 'Ne bakıyorsun' diye inip tokat attı. Her şey öyle başladı, sonra vatandaş müdahale etti kavgaya. Herkes birbirine çok şiddetli müdahale ediyordu. Sanık arabaya bindi. Trafiğin seyir yönüne doğru hareket etmek istedi ancak arabalar olduğu için oradan gidemedi, kaldırımdan gitti. Olaydan yarım saat kadar sonra geri döndü. Döndükten sonra benim çalışma arkadaşlarımdan birine saldırdı, arkadaşımın kaşı patladı" dedi.

    Duruşmada müşteki avukatları, mağdur A.A.'nın zorla tutulduğunu ifade etti. Ek savunma hakkı tanınan tutuklu Görkem Sertaç Göçmen ise söz alarak "Ben olay günü aracımdan inip 10-15 kişi ile tartışıp kavga ettiğim sırada A.A. isterse araçtan inip gidebilirdi. Kendisini zorla alıkoymuş değilim, önceki savunmalarımı da tekrar ediyorum" diye konuştu. 

    Sanığın annesi Avukat Aynur Göçme ise savunmasında olay anında müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini öne sürerek, sanığın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

    Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iki tarafın da tanık dinlenmesi talebini reddetti. Mahkeme, sanık Göçmen'in tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını gerekçe göstererek Göçmen'in adli kontrol uygulamasıyla tutuksuz yargılanmasına hükmederek tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

    BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

    Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen’in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. aşsavcılığın itirazına ilişkin değerlendirmeyi bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.

    Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan eski hakim Aynur Göçmen, şu şekilde konuştu: "Olayda basit yaralamalar var. Maalesef oğlum ölen hiç kimse ölmediği halde 16 ayını tutuklu geçirdi. Benim oğlum iki üniversite okuyordu, bu 16 ay onun geleceğini çok kötü etkiledi fakat bugün aldığımız tahliye kararı için hepimiz çok mutluyuz. Mahkemeye teşekkür ediyoruz. Adil bir yargılanma süreci içerisinde adaletin ve hakkın yerini bulacağımıza inancımız tam. Kız arkadaşına uygulanan bir şiddet söz konusu değil. Oğlum, 4 yıldır kız arkadaşıyla birlikteydi. Eğer şiddet uygulasaydı bir insan birkaç kez şikayet edilirdi."

    İDDİANAMEDEN

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi "müşteki" olarak yer aldı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle oldu:

    "Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A. Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak 'Bırak beni!' diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen,  Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve  Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki  araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçmen olay yerinden uzaklaştı ve  kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla (takipsizlik kararı verilen) olay yerine tekrar geldi.

    2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen (pense-demir) bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına elindeki cisimle vurarak yaraladı,  bunun üzerine bölgede arbede yaşandı.  Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri  sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. "

    İddianamede Görkem Sertaç Göçmen "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" , "Yaralama" ve "Basit yaralama"  suçlarından 14 yıldan  32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması isteniyor. (İstanbul/DHA)

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