06 Ocak 2020 14:39
Kız arkadaşını darbedip çevredekilerin üzerine aracını süren saldırgana tahliye
Bakırköy'de kız arkadaşını aracının içerisinde darbeden ve olayı görerek tepki gösteren çevredeki yurttaşların üzerine arabasını süren Görkem Sertaç Göçmen adlı erkek tahliye edildi.
Fotoğraf: Pixabay
Bakırköy'de kız arkadaşını aracında darbeden ve olayı görerek tepki gösteren çevredeki yurttaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen adlı erkek tahliye edildi.
DHA'da yer alan habere göre Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde kız arkadaşını aracının içerisinde darbeden ve olayı görerek tepki gösteren çevredeki yurttaşların üzerine arabasını süren 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen'in yargılanmasına devam edildi. Annesi hakim babası da savcı olan ve tutuklu yargılanan Göçmen'in Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında hakkında tahliye kararı verildi. (HABER MERKEZİ)