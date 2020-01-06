Medya ‘Perinçekgiller’de ne buluyor?

Tugay BEK

3 Ocak gecesi Haber Türk Televizyonundaki tartışma programına katılan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, “Kamuoyunda Tayyip Erdoğan'ın İhvancı ajandasının bir ürünü olarak Türkiye'nin Libya'ya girmek istediği gibi bir algı var. Bizim görevimiz, Türk ordusunun vatanı savunmak için Libya ve Suriye'ye asker gönderdiğini anlatmaktır” dedi.

Yücel, benim gibi bir çok kişinin merak ettiği "Bayram değil, seyran değil şimdi ne oldu da bu Perinçekgiller televizyonlardaki tartışma programlarının vazgeçilmez elemanı haline geldi?" sorusunun ilk elden yanıtını vermiş oldu.

31 MART YENİLGİSİ, MEDYA VE AKP’NİN PERİNÇEK’İ KEŞFETMESİNE NEDEN OLDU

Hiç kuşku yok ki AKP, 31 Mart Yerel Seçim yenilgisini kapsamlı bir şekilde analiz etmiş ve bir takım sonuçlar çıkarmıştır.

Devasa medya aygıtındaki gedikli Tayyip Erdoğan aşıklarının seçmenin tercihleri üzerinde hiçbir tesirinin olmadığı, yazar ve yorumcuların birer etkisiz eleman haline geldikleri son yerel seçimle birlikte net bir şekilde ortaya çıktı.

Bilhassa liberal, ulusalcı, Kemalist duyarlılığı ve kronik AKP alerjisi olan seçmenin tercihlerini Yeni Şafak, Akit ya da havuzun diğer yazar ve yorumcuları ile değiştirmenin mümkün olamayacağını Ankara ve İstanbul’u kaybettikten sonra Tayyip Erdoğan da anlamış olmalı.

Kuruluşundan bu yana, Fetullah Gülen’den MHP’ye farklı ittifaklar kuran AKP’nin yeni ortağı Vatan Partisi, yıpranan Tayyip Erdoğan’ı Kemalizm, vatanseverlik ve beka söylemi eşliğinde halka takdim etme görevine soyunmuş görünüyor.

31 Mart seçimleri, ana akım medyanın, yıllar yıllar sonra Perinçek’i keşfetmesini sağladı. Her şeyin çok güzel olacağı beklentisi ile oy kullanılan bir seçim sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı “Out” Mustafa İlker Yücel “In” oluverdi.

TARTIŞMA PROGRAMLARININ ‘DOKUNULMAZI’ PERİNÇEK

Geçtiğimiz hafta CNN Türk televizyonunda yayınlanan bir başka tartışma programında Perinçek'in “Çin’deki Uygur Türklerinin zulme uğradığının ABD'nin yalanı olduğu”, “Çin’in terörle mücadele için birtakım tedbirler alındığı”, “Toplama kampı diye anlatılanların ise bizdeki Köy Enstitüleri benzeri bir uygulama olduğu” sözlerine yılların İslamcısı yorumcular yanıt vermekten çekinip dişlerini sıkarak dinlemek durumunda kaldığını hep birlikte izledik. AKP’yi temsilen programa katılan yorumcular, en tepeden torpilli olduğunu bildiğinden bağırlarına taş basarak Perinçek’i dinlemek durumunda kalıyordu. Aynı sözler CHP’li yorumcunun ağzından çıksaydı, bir reklam arasını hak edecek ölçüde ortalık karışırdı.

Haber Türk’deki tartışma da Pelikancı olarak bilinen AKP’li Selman Öğüt’ün “Kemalist’lerin Müslümanlara zulmettiği” sözleri nedeni ile Gazeteci İsmail Saymaz’la arasında yaşanan sert tartışmaya yanı başında bulunan Aydınlıkçı Mustafa İlker Yücel sessiz kalmayı tercih etti. Aydınlık yazarı, mevzu Kemalizm dahi olsa, esas düşman olarak hedefe konulan muhalefet dururken, AKP’lilerle polemiğe girmek istemedi.

Perinçekgillerin televizyonlarda alışık olunmayan bir şekilde yer bulmasının arkasında Erdoğan-AKP yönetiminin işareti olduğu artık bir sır değil.

Tayyip Erdoğan’ın batmakta olan şilebini, Perinçek’in takası kurtarabilir mi?

İçerde ve dışarda AKP’nin neden olduğu, çözüm bekleyen sorunları perdelemeye ve iktidarın defolarını örtmeye Vatan Partisi’nin çapı yetmeyecektir. Ekonomi, adalet, eğitim, göç ve dış politika gibi temel sorunlara çözüm üretme kapasitesi kalmamış olan AKP “vatan, millet, beka” makyajını kaldırmayacak kadar yıpranmış durumdadır.

Devlet yönetiminde tüm yetkileri elinde toplayan ve en güçlü dönemini yaşıyor görünen Tayyip Erdoğan’ın, iktidarını sürdürebilmek adına, sol siyaset geleneğinin “lanetlisi” Perinçek’e umut bağlamış olması, bu defa gerçekten çözümsüz ve zor durumda olduğunun en açık göstergesidir.

6 soruda | Libya tezkeresi nedir, içeriğinde ne var, muhalefet neden karşı?

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