06 Ocak 2020 13:23 Güncelleme: 06 Ocak 2020 15:43

Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

Öğretmenlerinin aylarca maaş alamayıp iş bırakma eylemleri sonrası nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önünde yine eylem vardı.
GÜNCELLENDİ
özel okulun velilerinden öğretmen maaşları ödensin çağrısı

Fotoğraf: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfına devredilmesinin üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen Doğa Koleji öğretmenleri ile diğer personelin ücretleri hala ödenmedi. İzmir Karşıyaka'daki okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki göstererek, yetkililere personel ücretlerinin bir an önce yatırılması için çağrı yaptı.

Veliler, öğretmen maaşlarının yatırılmamasına tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı. Velilerden Gülcan Kaplan, bir hafta önce okulun İTÜ Vakfı'na devredildiğini hatırlatarak, öğretmenlere ve çalışanlara maaşlarının yatırılmadığını belirtti.

Çalışanların yaklaşık 5 aydır mağduriyet yaşadığını savunan Gülcan Kaplan, "Bu kış günü faturalarını ödeyemedikleri için evlerinde doğal gazı, elektriği kesik olanlar var. İnsanlar çok zor durumda. Herhangi bir açıklama yapılmıyor, tarih verilmiyor. Sadece okulun devrolduğunu biliyoruz. Kulaklarının üzerine yatmış gibi görünüyorlar. Bir an önce çalışanların ve öğretmenlerin maaşlarının yatırılmasını bekliyoruz" dedi.

MAAŞ YOKSA, ERKEN KAYIT YOK

Vakıf yönetiminin geçen hafta okul yöneticileri ile toplantı yaptığını belirten Gülcan Kaplan, erken kayıt konusunun gündeme geldiğini; ancak maaşların, ödeme takviminin görüşülmediğini ileri sürdü. Maaşlarının ödenmesini bekleyenlerin en azından açıklama yapılıp, rahatlatılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, şunları söyledi: 

"Biz sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bizi dikkate alan yok. Bir an önce maaşlara dair velileri ve eğitimcileri rahatlatacak açıklama bekliyoruz. Erken kayıt dönemi geliyor. Eğer maaşlar yatırılmazsa hiçbir velinin erken kayıt yaptıracağını sanmıyorum. Üstelik çok sayıda öğretmen kaybına uğradık, maalesef bazı dersler boş geçiyor. Çocuklar diğer sınıflara dağıtılıyor. Aynı şekilde bazı veliler de öğrencileri başka okullara almaya başladı. Dolayısıyla çok kan kaybettik. Eğitimin artık normale dönmesi için bir an önce maaşların yatırılıp herkesin rahatlatılması gerekiyor. Maaş yoksa erken kayıt da yok." (İzmir/DHA)

Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

Doğa Koleji için 49 lisanslı kurucu teklif yaptı

Doğa Koleji için 49 lisanslı kurucu teklif yaptı

Doğa Koleji’nde öğretmenler iş bıraktı, Bakan Selçuk, "Tedbir aldık" dedi

Doğa Koleji’nde öğretmenler iş bıraktı, Bakan Selçuk, "Tedbir aldık" dedi

Doğa Koleji ile ilgili beklenen açıklama gelmedi, veliler okulların önüne akın etti

Doğa Koleji ile ilgili beklenen açıklama gelmedi, veliler okulların önüne akın etti

Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek

Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek

Doğa Koleji velileri: Kurumun satışı ve geleceği hakkında neden açıklama yapılmıyor?

Doğa Koleji velileri: Kurumun satışı ve geleceği hakkında neden açıklama yapılmıyor?

Doğa Koleji eylemleri sürüyor: Bu kurum salça fabrikası değil okul!

Doğa Koleji eylemleri sürüyor: Bu kurum salça fabrikası değil okul!

Reklam
Reklam
EGE HABERLERİ
Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

Öğretmenlerinin aylarca maaş alamayıp iş bırakma eylemleri sonrası nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önünde yine eylem vardı.

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

KESK İzmir'de 11 Ocak'ta "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" şiarıyla düzenleyeceği bölgesel miting için mahallelerde çalışmalara başladı.

Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

Buca Cezaevi’nin bacalarından çıkan yoğun dumanın havayı kirletmesine halk tepki gösterdi.

İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

Kamyon ve TIR şoförlerinin akaryakıt zamları, trafik cezaları ve düşük ücrete karşı geçtiğimiz hafta pek çok şehirde başlattıkları eylem devam ediyor.

İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.

Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Dikili açıklarında mültecilerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. 4 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 mülteci ise kayıp.

Buca'da yurttaşlar cezaevinin bacasından yayılan dumandan şikayetçi

Buca'da yurttaşlar cezaevinin bacasından yayılan dumandan şikayetçi

İzmir Buca Cezaevinin olduğu bölgede yaşayan yurttaşlar, cezaevinin bacasından yayılan dumandan dolayı nefes alamadıklarını ve sağlık problemleri yaşadıklarını belirtiyor.

Çiğli'de tekstil işçileri sahte sigortaya karşı broşür dağıttı

Çiğli'de tekstil işçileri sahte sigortaya karşı broşür dağıttı

İzmir Çiğli Organize Sanayi bölgesinde tekstil iş kolundaki sahte sigorta uygulamasına karşı Deriteks Sendikası İzmir Şubesi kampanya başlattı.

İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

"Dahi Ressam" olarak adlandırılan Picasso'nun 18 Eylül - 5 Ocak arasında İzmir'de ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

Belediye başkanı tutuklanan Urla'da halk meclisi toplanarak yeni başkan seçecek

Belediye başkanı tutuklanan Urla'da halk meclisi toplanarak yeni başkan seçecek

Kayyum atanan Urla Belediyesinde belediye başkansız ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa Salihli’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.