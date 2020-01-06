06 Ocak 2020 12:42

Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

Buca Cezaevi’nin bacalarından çıkan yoğun dumanın havayı kirletmesine halk tepki gösterdi.
Buca Kent Konseyi basın açıklaması

Evrensel

İzmir Buca’da 1959 yılından beri şehir içinde yer alan İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu diğer adıyla Buca Cezaevi’nin kış mevsiminde kalitesiz yakıtlarla havayı kirletmesine mahalleliler ve Buca Kent Konseyi yaptığı basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Özellikle kış mevsiminde cezaevi bacalarından çıkan yoğun kahverengi duman cezaevi çevresindeki Menderes, Barış ve Vali Rahmi Bey mahallelerini yoğun olarak etkiliyor. Mahalleliler balkona ve dışarıya çıkamaz olduklarını ifade ederek özellikle astım ve KOAH gibi hastalıkların mahallelerinde son yıllarda arttığına dikkat çektiler.

Buca Kent Konseyi, konuyla ilgili basın açıklaması yaparak duruma tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı. Basın açıklamasında söz alan Menderes Mahallesi muhtarı Çiğdem Çetinsöz mahallelerinde astım ve KOAH hastalığının arttığını belirterek, “Nefes almakta zorlanıyoruz. Temiz hava ve temiz çevrede yaşamak istiyoruz. Yetkililer bu soruna ilgi göstersin. Çocuklarımız temiz havada temiz çevrede yaşasın istiyoruz. Zehir solumak istemiyoruz” dedi.

‘SAĞLIĞIMIZ TEHDİT ALTINDA’

“Pencere açamaz, balkona çıkamaz olduk”, “Kömür değil, doğalgaz” ve “Zehir solumak istemiyoruz” gibi dövizlerin yer aldığı basın açıklamasını Buca Kent Konseyi başkanı Mürüvet Balcılar yaptı. Cezaevi yetkilileri ile görüşüp sorunun çözümlenmesini istediklerini belirten Balcılar, Adalet Bakanlığı’nın ısıtma sisteminin yenilenmesi için kaynak aktarmadığını belirtti.

Balcılar, Anayasa ve uluslararası sözleşmelere göre temiz, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak her insanın hakkı olduğunu belirterek, “Buca Cezaevinde kullanılan katı yakıt nedeniyle, çevrede yaşayan halk nefes alamaz, balkona çıkamaz durumdadır. Pek çoğunda solunum sistemi hastalıkları gelişmiştir, insanlarımız evlerini satarak buradan uzaklaşma derdine düşmüşlerdir. Temiz hava lüks değil, temel bir insan hakkıdır.” dedi.

Doğalgaz sistemine geçmek için ilgili bakanlıkları göreve çağıran Balcılar, başlatılan imza kampanyasının devam ettiğini ifade ederek, “Yetkilileri göreve çağırıyor, halk sağlığını tehdit eden bu durumun biran önce ortadan kaldırılmasını istiyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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