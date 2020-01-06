06 Ocak 2020 12:19

CHP'li Ağbaba, ruhsatsız silahların temin yollarının araştırılmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM’ye sunduğu önergeyle ruhsatsız silahların temin yollarının araştırılmasını istedi.

Fotoğraf: Pixabay

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM’ye sunduğu Meclis araştırma önergesiyle ruhsatsız silahların temin yollarının araştırılmasını istedi.

    Ruhsatsız silahların internet ortamında düşük ücretler karşılığında rahatlıkla temin edilebildiğini belirten Ağbaba, ateşli silahlarla işlenen suçlardaki yükselişe dikkat çekti.

    Ağbaba, “Ateşli silahlarla işlenen suçların büyük bölümü ruhsatsız silahlarla gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin 2008-2018 yılları arasındaki suç istatistiklerine bakıldığında da ruhsatsız ateşli silahlarla işlenen suçların ruhsatlı ateşli silahlarla işlenenlerden 6 kat fazla olduğu görülmektedir. Son 3 yılda rastgele açılan ateş sonucu son 4 yılda 3873 olay yaşanmış ve bu olaylarda 104 vatandaşımız hayatlarını kaybetmiştir. Bu suçların büyük çoğunluğu yine ruhsatsız silahlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ruhsatsız silahlanma sorunu Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olmasına rağmen iktidarın bu konuda attığı hiçbir somut adım ne yazık ki bulunmamaktadır” dedi.

    "RUHSATSIZ SİLAHLAR İNTERNET’TEN PEYNİR EKMEK GİBİ SATILIYOR"

    İnternetteki yüzlerce forum ve sosyal medya platformundan ruhsatsız silahların hiçbir engel olmadan satıldığını belirten Ağbaba şöyle konuştu:

    “Ruhsatsız silahlar internetten peynir-ekmek gibi satılıyor. Pek çok forum sitesi ve diğer sitelerde ruhsatsız silahların satışı ve hatta bu satışların reklamı yapılmaktadır. 18 yaşından küçük vatandaşlarımızın bile kolayca ruhsatsız silah almasını mümkün kılan bu vahim durumun acilen önlenmesi hukuken ve toplumsal huzur ve güvenliğin tesisi açısından acil bir sorumluluktur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirememekte ve bu sitelere erişimi engelleyememektedir. Sosyal medya platformlarında dahi yüzlerce sayfada ruhsatsız silah satan silah kaçakçıları olduğu görünmektedir. Bu platformların tespiti ve engellenmesi son derece basit olmasına rağmen bu satışları yapan sayfaların sayısı azalmamakta aksine sürekli olarak artmaktadır. TBMM, bu ciddi soruna acilen müdahale etmeli ve ruhsatsız silahların temin yollarını araştırarak bu yolların önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmasına doğrudan katkı sunmalıdır.”

    "KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLMELİ"

    Ruhsatsız silah sayısındaki artışın ve bu silahların devlet kontrolünün dışında olmasının başta kadına yönelik şiddet olmak üzere şiddet ve nefret temelli pek çok toplumsal soruna neden olduğunu belirten Ağbaba, “Çığ gibi büyüyen toplumsal sorunlarımızdan biri olan kadına yönelik şiddetle mücadele, ruhsatsız silahlanmaya karşı mücadeleyle birlikte yürütülmelidir. Kadın cinayetlerinin yanı sıra, sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere yönelik şiddet, çeteleşme faaliyetleri ve benzeri nitelikte toplumu doğrudan ilgilendiren pek çok suçun ruhsatsız silahlarla gerçekleştirildiği görünmektedir” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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