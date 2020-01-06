Almanya'da polis, Türkiyeli bir kişiyi kendisine saldırdığını öne sürerek öldürdü

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde 5 Ocak'ta akşam saatlerinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu ileri sürülen 37 yaşındaki Türkiyeli bir yurttaş öldürüldü. Şahsın İslamcı olabileceği, bu nedenle bir terör saldırısında bulunabileceği öne sürülürken, saldırıya uğradığı belirtilen 23 yaşındaki polisin panik nedeniyle silahına saldırarak zanlıyı öldürmüş olabileceği de iddialar arasında.

Gelsenkirchen emniyet müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 5 Ocak'ta saat 19.40 sularında kentin güneyinde bulunan polis karakolu önünde, park halindeki bir polis arabasına bir elinde sopa diğer elinde bıçak olan bir kişi saldırmaya başladı. Arabada bulunan iki polisin çağrısına rağmen saldırmaya devam eden kişi, daha sonra 23 yaşındaki polis tarafından açılan ateş sonucu sırtından vurularak öldürüldü.

"ALLAHU EKBER" DİYEREK SALDIRDI İDDİASI DOĞRULANMADI

Gelsenkirchen Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü ChristopherGrauwinkel, polisin en az bir kez ateş açtığını ve failin olay yerinde öldüğünü ifade etti. Saldırganın, Gelsenkirchen’de çeşitli soygun olaylarına karıştığı bu nedenle de polis tarafından tanındığı da belirtildi. Başta Bild gazetesi olmak üzere basın yayın organları saldırganın "Allahu Ekber" diyerek polise saldırdığını yazdı. Ancak bu bilgi polis tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Olayla ilgili soruşturmayı üstlenen Essen Savcılığı da bilgileri toplamak için yurttaşlardan yardım talep etti.

Olayın gerçekten de bir terör saldırısı mı yoksa paniğe kapılan genç komiser adayının telaştan mı saldırganı öldürdüğü soruşturma sonrasında belli olacak. (Köln/EVRENSEL)