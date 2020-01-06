İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

Geçtiğimiz hafta dijital takograf uygulamasına karşı pek çok ilde eylem düzenleyen kamyoncuların tepkisi dinmedi. İzmir Bornova’daki Işıkkent Nakliyeciler Sitesinde eyleme başlayan kamyoncular bugün de tepkilerini dile getirmek üzere eylem düzenleid.

Yeni yılda yürürlüğe giren yönetmelikle sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderiminin zorunlu hale gelmesine tepki gösteren kamyoncular, “Sorunlarımız çözülene kadar eylemimiz devam edecek” diyor. (İzmir/EVRENSEL)