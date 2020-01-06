06 Ocak 2020 12:02

İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

Kamyon ve TIR şoförlerinin akaryakıt zamları, trafik cezaları ve düşük ücrete karşı geçtiğimiz hafta pek çok şehirde başlattıkları eylem devam ediyor.

Nakliyeciler sitesinde kamyuncular ateş yakarak yol kapatırken

Fotoğraf: Evrensel

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    Geçtiğimiz hafta dijital takograf uygulamasına karşı pek çok ilde eylem düzenleyen kamyoncuların tepkisi dinmedi. İzmir Bornova’daki Işıkkent Nakliyeciler Sitesinde eyleme başlayan kamyoncular bugün de tepkilerini dile getirmek üzere eylem düzenleid.

    Yeni yılda yürürlüğe giren yönetmelikle sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderiminin zorunlu hale gelmesine tepki gösteren kamyoncular, “Sorunlarımız çözülene kadar eylemimiz devam edecek” diyor. (İzmir/EVRENSEL)

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