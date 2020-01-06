Cizre'de kayyum 9 profesyonel dalgıcı işten çıkardı

Cizre Belediyesi kayyumu Davut Sinanoğlu, 9 dalgıcı işsiz bıraktı. Önceki kayyum döneminde işten çıkarılan ancak HDP'li yönetim tarafından tekrardan işe alınan kentin tek profesyonel dalgıçları da işten çıkarılan kişiler arasında yer aldı.

HDP yönetimindeki Şırnak'ın Cizre Belediyesine 29 Ekim 2019 tarihinde kayyum olarak atanan Davut Sinanoğlu, yılbaşında sözleşmesini yenilemediği 9 belediye personelini işsiz bıraktı. Kentin tek profesyonel dalgıçları Osman Küçük, Kemal Şerfioğlu ve Cemal Candoruk da işsiz bırakılan kişiler arasında yer aldı.

İLK KAYYUM DA İŞTEN ATMIŞTI

Söz konusu dalgıçlar, kentteki Dicle Nehri'nde her yıl yaşanan onlarca boğulma vakasında yer alarak, bugüne kadar çok sayıda yurttaşın yaşamını kurtardı. Çevre il ve ilçelerde yaşanan boğulma vakalarında da yer alan dalgıçlar, 17 Kasım 2016 tarihinde de belediyeye atanan kayyum tarafından işlerine son verilmişti.

Buna rağmen nehirdeki boğulma vakalarına gönüllü katılan dalgıçlar, HDP'nin 31 Mart 2019 seçimlerinde belediyeyi kazanmasıyla tekrardan işe alınmıştı. (Şırnak/MA)

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