Amatör küme maçında taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı

HDP'li Kars Belediyesi, hediye ve yeme-içmeden 1 milyon 358 bin TL tasarruf etti

HDP'li eş başkanlar, Kars Belediyesinin 2018'de 1 milyon 703 bin TL olan "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri" kalemini 2019’da 345 bin TL'ye düşürdü.