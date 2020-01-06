Amatör küme maçında taraftarların darbettiği kalecinin kaburgası kırıldı
Kocaeli'de amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz'ın kaburgası kırıldı.
Sefa Tekdurmaz'ı hastanede ziyaret eden takım arkadaşları | Fotoğraf: DHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz hastanelik oldu. Kaburgası kırılan, kafa travması geçiren Tekdurmaz tedavi altına alındı.
Amatör küme takımları Arslanbey Gençlerbirliği ile Gebze temsilcisi Hidropaks Tayfunspor, Kartepe Arslanbey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arslanbey Gençlerbirliği karşılaşmayı 1-0 kazanırken, karşılaşmanın ardından bir grup taraftar sahaya girerek Hidropaks Tayfunspor futbolcularına saldırdı. Kaleci Sefa Tekdurmaz aldığı darbelerle yaralanırken, araya girenler taraftarları sakinleştirdi.
Baygınlık geçiren Sefa Tekdurmaz, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgası kırılan, akciğeri hasar gören ve kafa travması geçiren Sefa Tekdurmaz tedavi altına alındı.
Ameliyata alınan Sefa Tekdurmaz'ın takım arkadaşları da hastaneye gelerek son duruma ilişkin bilgi aldı. (Kocaeli/DHA)
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