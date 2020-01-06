Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi yaşamını yitirdi: İhmal mi var?

İzmir'de eşi İbrahim Tekin'in "bakımsızsın" bahanesiyle darbederek ağır yaraladığı, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konuyu soru önergesiyle meclise taşırken, yoğun bakımdaki Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, "Nakil işlemlerinde ihmal olduğunu düşünüyoruz, konunun derinlemesine araştırılmasını istiyoruz" dedi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin’in, "bakımsızsın" bahanesini öne sürerek darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı alınmış ve aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan operasyonlarla, Tekin'in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a nakledilmişti.

2 HASTA NAKİL SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Münire İnanç ve Arife Aykut rahatsızlaşınca Ege Üniversitesindeki Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç perşembe günü, Aykut ise cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı.

İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Başak Van Hove | Fotoğraf: DHA

Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, 15 Aralık'ta yapılan operasyondan sonra kendilerine her şeyin normal olduğunun söylendiğini belirterek, "Çok ağrıları ve sancıları olmasına rağmen biz de her şeyin normal olduğunu düşündük. Ardından 27 Aralık'ta da kendisi, diğer hastalarla art arda fenalaştı ve yoğun bakıma alındı. Önce menenjit olduğu düşünüldü, sonra yapılan araştırmalarda bunun izine rastlanmadığı söylendi. Diğer 2 hasta vefat etti, şu an sadece babam kaldı. Şu an bir çözüm bulunamıyor, aslında ne olduğu da tam bilinemiyor. Sağlık Bakanlığından, babamın durumuna bakıp bir çözüm aramalarını istiyoruz. Vakit azalıyor" dedi.

Bir ihmal olduğunu düşündüklerini ifade eden Van Hove, "Bu ihmalin nerede ve kim tarafından olduğunu bilmiyorum çünkü uzman değilim. Yürüyerek hastaneye giden hastaların 2'sinin cenazesi çıktı, biri de yoğun bakımda. Babamın durumu çok ciddi. Annem bu süreçte diğer hasta yakınlarıyla sürekli birlikteydi. Herkes çok kötü durumda" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ YASİN ÖZTÜRK: İHMAL VAR MI?

Ayrıca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından cevaplanması talebiyle soru önergesi verdi.

Organ nakillerindeki başarı oranının ne olduğunu soran Öztürk, önergesinde şu soruları sordu:

"Organları bağışlanan Filiz Tekin'in, vefatı öncesinde menenjit olduğu iddiası doğru mudur? Kişinin menenjit olduğu doğru değil ise nakil gerçekleşen hastalardan birinin vefatı diğerlerinin komada olmalarının nedeni nedir? Organ nakli gibi toplumsal hassasiyetin yüksek tutulması gereken bir konuda, yukarıda bahsi geçen vakada bir ihmal söz konusu mudur? Bakanlığınız konuyla ilgili bir inceleme başlatmış mıdır?"

(İzmir/DHA)

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