İZTAŞIT uygulaması halkı mağdur etti

Eda AKTAŞ

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Seferihisar’da 29 Aralık günü uygulamaya başladığı yeni toplu taşıma sistemi İZTAŞIT vatandaşları mağdur etti. İZTAŞIT uygulamasıyla bölgede yarım saatte bir hizmet veren minibüs ve ESHOT seferleri ise kaldırıldı.

Otobüs sayısını azaltan İZTAŞIT sistemine gerek sosyal medyadan, gerekse resmi makamlara dilekçe vererek şikayetlerde bulunan vatandaşların tepkileri büyürken konuyla ilgili imza kampanyası da başlatıldı.

‘ULAŞIMIN ESKİ SİSTEME DÖNMESİNİ İSTİYORUZ’

Seferihisarlılar, İZTAŞIT’ların sefer saatlerinin iş ve okul saatlerine uygun düzenlenmemesinden, sefer sayılarının azlığından ve taşıtların küçüklüğü nedeniyle sürekli dolu olmasından şikayetçi. Özellikle Beyler, Gödencek, Çamtepe ve Gölcük gibi Seferihisar’a bağlı dağ köylerinde yaşayan insanların azaltılan seferlerden dolayı çok fazla sorun yaşadığı belirtiliyor. Öğrencilerin kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldığı ya da otostop çekerek merkeze ulaştıklarını belirten Seferhisarlılar, uygulama nedeniyle bir haftadır her gün mağdur olduklarını ve ulaşımın eski sisteme dönmesini talep ediyorlar.

BELEDİYE SIK SEFER YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

Belediye uygulamayla ilgili, proje kapsamında Seferihisar’da dağınık bir şekilde faaliyet gösteren taşımacılık kooperatiflerini tek çatı altında toplandığını belirtti. Araç sahiplerinin, güçlerini birleştirerek tek tip, toplamda 28 yeni otobüs satın aldığı duyuruldu. İZTAŞIT’lara da “İzmirim Kart” ile binilirken, sefer saatlerinin ise ESHOT’un internet sitesinden görülebileceği ifade edildi. Ayrıca Seferihisar-İzmir ile Ürkmez-İzmir hatlarında ve Seferihisar dahilinde toplu ulaşım hizmetini sadece İZTAŞIT otobüslerinin vereceğini ve sık sefer saatleriyle çalışacak İZTAŞIT’ların gitmediği mahalle kalmayacağı duyurulmuştu.