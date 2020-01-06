HDP'li Kars Belediyesi, hediye ve yeme-içmeden 1 milyon 358 bin TL tasarruf etti

Kars Belediyesini 31 Mart seçimlerinde teslim alan HDP'li yönetim, sadece "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri" kaleminden yüzde 80 tasarruf yaptı. 2018'de 1 milyon 703 bin TL olan harcama kalemi, 2019’da 345 bin TL'ye düşürüldü.

Kars Belediyesini 31 Mart seçimlerinde kazanan HDP yönetimi, fuzuli masrafların önünü keserek kent bütçesine katkı sundu. MHP yönetiminden büyük borçlarla belediyeyi devralan eş başkanlar Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen, haciz ve bürokratik engellemelere rağmen tasarruf sağladı.

TEMSİL VE AĞIRLAMADA BÜYÜK TASARRUF

Mezopotamya Ajansının haberine göre özelikle "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri" kaleminde yapılan tasarruf dikkat çekti. Belediye başkanlarının inisiyatifinde olan harcama kaleminde (hediye, yeme-içme, ulaşım-seyahat, konaklama) yüzde 80 oranında azalma kaydedildi. MHP'li eski Başkan Murtaza Karaçanta'nın 2018 yılında "Temsil, Ağırlama ve Tören Gideri" için yaptığı 1 milyon 703 bin TL’lik harcama, HDP’li eş başkanlar Alaca ve Bilgen, 2019 yılında (ilk 3 ay hariç) 345 bin TL’ye düşürdü.

KİRALAMADAN 600 BİN TL TASARRUF

Belediye basın biriminin verdiği bilgilere göre, aynı tasarruf "Kiralama" kalemlerinde de yaşandı. Basın birimi, Nisan 2019 itibariyle kiralama kaleminde yüzde 75 oranında bir azalma olduğunu ve bunun bütçeye katkısının ortalama 600 bin TL’yi bulduğunu kaydetti.

FATURA VE VERGİ TAHSİLATLARINDA YÜZDE 70 ARTIŞ

Rant, yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvete karşı yürütülen mücadele ile belediyeye olan güvenin arttığına vurgu yapan basın birimi, fatura ve vergi tahsilatlarında yüzde 70 oranında artış olduğunu belirtti.

Belediye yönetiminin aylık gelir ve gider bilançolarını da düzenli olarak pankartlarla kamuoyuna duyurulması da bunda etkili oldu.

110 BANKAMATİK PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ

Belediyede çalışıyor gibi gösterilip MHP il örgütünde çaycılık yapan bir kişinin de aralarında olduğu 110 bankamatik memurunun (işe gelmeden maaş alan) işine son verilmesi de tasarrufta rol oynadı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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