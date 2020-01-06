Kasım Süleymani için Tahran’da cenaze töreni düzenleniyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

Törene İran lideri Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Süleymani'nin yerine getirilen Tuğgeneral İsmail Kaani, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani de katıldı. İnkılab Meydanındaki cenaze törenine çok sayıda vatandaş da katıldı. Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek. (AA)

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