Altın fiyatları fırladı, dolar/TL 6'yı zorluyor

ABD'nin düzenlediği saldırıda İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından her iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasıyla altın, petrol ve döviz fiyatları son ayların en yüksek seviyesinde.

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Geçen haftayı 290 lira ortalama fiyatla kapatan gram altın günü 304, çeyrek altın 500, Cumhuriyet altını ise 2 bin 13 liradan açtı. İlerleyen saatlerde kâr amaçlı satışların etkisiyle gram altın 301, çeyrek altın 495, Cumhuriyet altını 1995 liraya geriledi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmada, ABD-İran arasındaki gerilim etkili oluyor.

Dolar/TL ise 6 lirayı zorluyor. Serbest piyasada; dolar/TL 5,97, avro 6,67, sterlin 7,81 liradan el değiştiriyor.

BRENT PETROL 70 DOLAR

Cuma günü 69,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68,60 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 70,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,30 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran ve Irak arasında artan gerginlik Orta Doğu bölgesinden ham petrol arzını tehlikeye sokarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,45 ile 70,86 dolar aralığının direnç, 70,04 ile 69,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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ABD - İran gerilimiyle altın ve petrol fiyatları yükseldi

ABD - İran gerilimiyle altın ve petrol fiyatları yükseldi

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