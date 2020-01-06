Elazığ'da 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü geri adım attı: Yemekhane kararı geri alındı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerini önceden olduğu gibi aynen devam ettirme kararı aldı.