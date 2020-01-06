06 Ocak 2020 09:54
Elazığ'da 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
Elazığ'da 34 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda kalan 34 öğrencisinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti görülmesi üzerine yurt yetkilileri 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. (Elazığ/AA)
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