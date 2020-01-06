Ahmet Hakan, Erdoğan'a ekonomiyi öve öve bitiremedi: Olumsuz bir tablo yok…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül’ün sorularını yanıtladı. Programda Ahmet Hakan’ın, iktidarın ekonomi politikalarını öve öve bitirememesi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında faiz ve enflasyona ilişkin yaşanan diyalog şöyle:

Ahmet Hakan: Siz sürekli çıktınız her konuşmanızda "Ya bu faizin inmesi lazım" dediniz, "Faiz inmeli inmeli" dediniz. Siz "Faiz inmeli" dedikçe -bunun dediniz enflasyonu da indireceğini söylediniz- bunu söyledikçe bütün ekonomi uzmanları "Bu felaket olur, bu yapılmamalı" diye feveran ettiler. Ben de onlardan çok etkilenmiştim.

(Karşılıklı gülüşmeler)

Ahmet Hakan: Şimdi faiz indi (gülüyor), enflasyon da iniyor yani hakikaten.

Erdoğan: İnecek.

Ahmet Hakan: E pardon?

Erdoğan: Daha da inecek.

Ahmet Hakan: Bu bir süreç. Yani aslında 90… 2008'den beri bunu söylüyorsunuz.

Erdoğan: Hep söylüyoruz.

Ahmet Hakan: Pardon?

Erdoğan: Hep söylüyoruz.

Ahmet Hakan: Hep söylüyorsunuz, evet. Yani gerçekten felaket senaryoları yazdılar. Yani faiz indiği anda "Oo ülke şey olacak"… Hatta Merkez Bankası Başkanı direniyordu indirmemek için (Buket Aydın "Evet" diyerek onaylıyor), onu destekliyordu herkes "İyi direniyor da hiç değilse ülke ekonomisine bir şey olmuyor" falan deniliyordu. Halbuki hakikaten faiz indi, enflasyon da iniyor. Ekonomide de herhangi bir olumsuz tablo yok. Hatta tam tersine…

Erdoğan: Hatırlıyor musunuz, hani o 2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben yine o zaman bir çıkış yapmıştım. Demiştim ki bu kriz bizi teğet ge…

Ahmet Hakan: TEĞET!

Buket Aydın: "Teğet geçti", evet.

Ahmet Hakan: Oo teğet kelimesi alıp yürümüştü o zaman.

Erdoğan: Ve şu anda işte parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya, onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı, yok şöyledir yok böyledir. Niye, çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm.

Ahmet Hakan: Onlar "Teğet geçmeyecek" mi diyorlardı?

Erdoğan: Hayır, tabii. Böyle bir noktadaydılar. Zaten onlar faizciydi.Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyordum…

DEMİRTAŞ'IN "AHMET HAKAN'I İŞTEN ÇIKARMAYACAKSINIZ" SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

Bu diyalog sosyal medyada alay sonusu oldu. Twitter kullanıcıları "Ya bu Ahmet Hakan hakikaten Zabıta İrfan", "Ahmet Hakan her devrin adamı çokta şey yapmamak lazım", "Mahalle yanarkan Ahmet Hakan yine bildiğimiz gibi" benzeri yorumlarını dile getirdi.

Bir kullanıcı ise Selahattin Demirtaş'ın Doğan Medya ve Ahmet Hakan hakkındaki sözlerini hatırlattı. Demirtaş, "Saray, dört şart sundu" deyip şöyle devam etmişti:

"Bir; yayın grubunuzun başındaki CEO'yu değiştirip bizim önerdiğimiz CEO'yu atayacaksınız. İki; 26 kişilik bir liste vereceğiz, gazetecileri, çalışanşları işten çıkaracak, bizim önerdiklerimizi işe alacaksınız. Üç; bütün yayınlarınızda AKP propagandası, HDP karşı propagandası yapacaksınız. Ve dört; Ahmet Hakan'ı işten çıkarmayacaksınız, gece gündüz AKP propagandası yaptıracaksınız. Bu dört şartı Saray kendisine, Doğan Medya Grubuna sunuyor."

Twitter kullanıcılarının yorumlarından bazıları şöyle:

(MEDYA SERVİSİ)

Erdoğan'dan Süleymani açıklaması: Yakın riskleri kaygıyla takip ediyoruz

Ahmet Hakan, Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni oldu

Ekrem İmamoğlu: Ahmet Hakan'ın savunma mekanizması geliştirmesi üzdü

Ahmet Hakan: Benim çağrım polise değil İnce ve Akşener'eydi

Basın Konseyi'nden Ahmet Hakan'a 'uyarı' kararı

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