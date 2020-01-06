Trump'tan Irak'a tehdit: Öyle yaptırımlar uygularız ki İran yaptırımları hafif kalır

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararı üzerine tehditler savurdu. Irak için "Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız" diyen Trump, İran yaptırımlarının bunların yanında hafif kalacağını söyledi.

Trump, Florida'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin en başta Irak'a girmesine karşı çıktığını öne süren Trump, Irak'a girmenin büyük hata olduğunu ve Irak'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilişkili olmadığının ispat edildiğini ifade etti.

Irak'ın yanı sıra birçok bölgeden çekilmeye çalıştıklarını savunan Trump, "Suriye'den çekildim çünkü o sınırı (Türkiye-Suriye) korumayacağım. Neden o sınırı ben koruyayım? Askerleri var korusunlar. O sınır zaten kuşatma altında, o sınırdaki çatışma bin yıldır devam ediyor. Oraya şimdi güvenli bölge diyoruz ama aslında güvenli bölgenin aksi var orada. Orada çok insan öldü. Türkiye'den çok insan öldü, belki iki katı" diye konuştu.

"HARCAMALARIMIZ İÇİN ÖDEME YAPMADIKLARI SÜRECE ÇIKMAYACAĞIZ"

ABD'nin Irak'tan çekilmesine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız" ifadesini kullandı.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİKLERİ AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULARIZ"

Irak yönetimini tehdit eden Trump, "Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır" dedi.

"KÜLTÜREL SAHALARINA DOKUNMAMIZA İZİN Mİ YOK, BUI BÖYLE OLMAZ"

Dün İran'a ait bazı kültür yapılarının da bulunduğu 52 hedef seçtiklerine ilişkin paylaşımının sorulması üzerine Trump, "Onların insanımızı öldürmelerine izin var, insanımıza işkence etmelerine ve sakatlamaların izin var, yol kenarlarına bomba yerleştirip insanımızı öldürmelerine izin var da bizim onların kültürel sahalarına dokunmamıza mı izin yok. Bu böyle olmaz" yanıtını verdi.

"İRAN'IN KARŞILIK VERMESİ DURUMUNDA ABD'NİN YANITI ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ABD'nin buna yanıtının çok büyük olacağını açıkladı.

Trump, Süleymani hakkında da "Özellikle de son 18 ayda ülkesini çok tehlikeli bir yola sürüklemişti" değerlendirmesini yaptı. (Washington/AA)

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