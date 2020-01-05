05 Ocak 2020 21:41

Erdoğan'dan Süleymani açıklaması: Yakın riskleri kaygıyla takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi ile ilgili "Devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum" dedi.

Erdoğan CNN Türk yayınında konuşuyor

Fotoğraf: CNN Türk yayınından ekran görüntüsü alınmıştır

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNNTürk ile Kanal D'nin ortak canlı yayınında Ahmet Hakan, Başak Şengül ve Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    ABD-İRAN GERİLİMİ

    "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz."

    "Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı."

    "Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar."

    "Süleymani'nin öldürülmesinin bölgemizin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri de kaygıyla takip ediyoruz."

    "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik."

    "(Süleymani) Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır."

    "8'inde Sayın Putin buraya geliyor. Bütün konuları, bölgesel ve aynı zamanda Türk akımıyla ilgili konuları enine boyuna masaya yatıracağız"

    "Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin bana göre kontrol altına alınması lazım."

    "ABD'nin onu (Süleymani) seçmiş olması özellikle bölgede gerginliklerin artmasına vesile olmuştur."

    "Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum."

    "Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."

     

    LİBYA MUTABAKATI VE TEZKERE

    "Bu işin süreci Başbakanlık sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil, büyün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Orada bu karışıklıklar var. Şu anda bizim anlaşma yaptığımız yere uluslararası şirketleri yanımıza alabiliriz. Bu anlaşma buna mani değil"

    "Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak."

    "Talep var, talep karşısında oraya gidiyoruz. Meşru hükümet güçlü hale getirilmeli."

    "Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz."

    SURİYE GÜNDEMİ

    "Suriye'de Rusya ile olan mutabakatımız çok daha farklı. Dün olan olay. 40 tane fidan İHA tarafından vuruldu. Vuran Hafter. O bir cani. Putin ile yaptığımız mutabakatta burada sivil öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Rejim, sivil katliamını devam ettiriyor. Suriye'deki insanları bırakamayız. 'Gelin bir plan yapalım ve burada ateşkesi sağlayalım' dedik. Sayın Putin ile bunu görüşeceğiz. Temennim o dur ki ateşkesi sağlayalım ve bombalar sivillerin üzerine inmesin." (HABER MERKEZİ)

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