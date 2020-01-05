İran nükleer anlaşmadaki taahhütleri ile ilgili uyardı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yükselen gerilim sürüyor.

İran, nükleer anlaşmayla sınırlanan uranyum zenginleştirmesine herhangi bir sınır olmadan devam edeceklerini açıkladı.

İran, bu kapsamda nükleer anlaşmayla sınırlanan uranyum zenginleştirmesine herhangi bir sınır olmadan devam edeceklerini açıkladı.

İran ve Batılı ülkeler arasında 2015 yılında imzalanan anlaşma ile Tahran'ın nükleer çalışmaları denetim altına alınmıştı. ABD Başkanı Trump göreve geldikten sonra ABD, bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yaptırım uygulamaya devam etmişti. (DIŞ HABERLER)

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