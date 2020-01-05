05 Ocak 2020 20:42
MİT'in yeni binası yarın açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının Ankara Etimesgut'ta yapılan yeni binası yarın açılacak.
Fotoğraf: Emin Sansar/AA
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtine yapılan yeni binası yarın açılıyor.
5 bin dönümlük bir alan üzerine yapılan ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili "karargah" binasının yarın açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
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