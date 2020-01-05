MİT'in yeni binası yarın açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtine yapılan yeni binası yarın açılıyor.

5 bin dönümlük bir alan üzerine yapılan ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili "karargah" binasının yarın açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

MİT'in ilk binası Hacı Bayram Camisi bölgesinde yer alıyordu. Yıllar içinde farklı nedenlerle pek çok kez yer değiştiren MİT, Gençlik Parkı'nın karşısındaki Vakıflar Binası'na, ardından 1970'li yıllarda Yenimahalle'deki adresine taşınmıştı. (HABER MERKEZİ)

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