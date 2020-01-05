İstanbul'da simit fiyatlarına zam yapıldı

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatına 25 kuruş zam yapıldı. Simidin fiyatı bugün itibariyle 2 lira oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu. (DHA)