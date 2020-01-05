05 Ocak 2020 18:46

AİHM'nin "ihlal" kararına rağmen HDP'li eş başkanlar başka cezaevlerine sevk edildi

AİHM’nin “aile hayatına saygı yükümlüğünü ihlal” kararına rağmen tutuklular uzak cezaevlerine sevk edilmeye devam ediyor. Bu durumun bir mağduru ise tutuklu HDP’li belediye eş başkanları.

Grafikle Belediye Eş Başkanlarının yüzlerce kilometre uzağa sevk edildiği cezaevleri gösteriliyor

Fotoğraf: MA

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    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den seçilen belediye eş başkanları, 19 Ağustos’tan itibaren görevlerinden uzaklaştırılarak tutuklanmaya başlandı. Partinin seçimlerde kazandığı 65 belediyeden 6’sının eş başkan adaylarına Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri için mazbataları verilmezken, şimdiye değin 32 belediye eş başkanı görevlerinden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atandı. 

    Görevden alınan bu 32 belediye eş başkanından 26’sı ise tutuklandı. Bunlardan Kulp Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay ile Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Semire Nergiz, yakın zamanda tahliye edilirken, 23 belediye eş başkanı hala tutuklu. 

    Belediye eş başkanlarının davaları seçildikleri illerde devam ederken, eş başkanlar bulundukları illerden 100’lerce kilometre ötedeki cezaevlerine sevk edildi. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Abdülkerim Avşar ve Abdülkerim Tekin adlı hükümlülerin istemleri dışında ailelerinden uzak bir cezaevine nakledilmeleri nedeniyle yapılan başvuruları Ekim 2019’da karara bağlayarak Türkiye’yi her başvurucu için 6 bin avro tazminat ödenmesine mahkum etmişti. 

    4 AY GEÇMESİNE RAĞMEN ŞAHİT OLMADILAR

    MA’ya konuşan Avukat Sidar Avşar, mahkemenin “özel ve aile yaşamına saygı hakkının ihlali”nden verdiği mahkumiyet kararının üzerinden 4 ay geçmesine bu kararın uygulandığına şahit olmadıklarını ifade etti.

    AİHM KARARI UYGULANMIYOR

    Emsal niteliğindeki bu karara istinaden yeni başvurular yaptıklarını paylaşan Avşar, “Şu ana kadar yaptığımız başvurulara cevap alamadık. Yasal süre olarak 60 gün içinde yanıt verilmeyen başvurulara ilişkin idare mahkemesinde iptal davaları açtık. Bu davalar daha devam ediyor. Yapılan diğer başvurularda da bu yönde bir karar çıkmadı. Bu nedenle mevcut durumda devletin AİHM kararını uyguladığı söyleyemeyiz, tam tersine AİHM kararı uygulanmıyor” diye konuştu. 

    BELEDİYE EŞ BAŞKANLARININ SEVK EDİLDİĞİ CEZAEVLERİ

    • 17 Eylül 2019 tarihinde tutuklanan Erzurum’un Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu ise, bin 27 kilometre uzaklıktaki Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. 
    • 18 Eylül’de tutuklanan Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Eş Başkanları İrfan Sarı ve Remziye Yaşar, ikametgahlarından 631 kilometre uzaklıktaki Elazığ Cezaevi’ne gönderildi. 
    • 18 Eylül’de tutuklanan Mardin’in Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Ferhat Kut evinden 430 kilometre uzaklıktaki Van Cezaevi’ne sevk edildi.
    • 22 Ekim’de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlıer, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne konuktan sonra 563 kilometre uzaklıktaki Kayseri Bünyan Cezaevi’ne sevk edildi. 
    • 22 Ekim’de tutuklanan Van Erciş Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin de, Van Cezaevi’nin ardından ikametgahından 791 kilometre mesafedeki Osmaniye Cezaevine sevk edildi. 
    • 11 Kasım’da tutuklanan Van’ın İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt, önce Van Cezaevine daha sonra ise 378 kilometre uzaklıktaki Erzurum Cezaevine sevk edildi. 
    • 12 Kasım’da tutuklanan IŞİD’in 102 kişinin öldüğü Ankara Garı önündeki Barış Mitingi’ne yönelik saldırısında, kızını ve görümcesini kaybeden Urfa’nın Suruç Belediyesi Eş Başkanı Hatice Çevik ise, Urfa’dan 410 kilometre uzaklıktaki Tarsus Cezaevine sevk edildi. 
    • Mardin’in Mazıdağı Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın 13 Kasım’da; Savur Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Öncü, 14 Kasım’da; Derik Belediyesi Eş Başkanı Mülkiye Esmez 15 Kasım’da; Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz 9 Aralık’ta evlerine yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklandı. Öncü ikametgahın 442, Özaydın 583, Esmez  651, Yılmaz ise 572 kilometre uzaklıktaki Tarsus Cezaevine sevk edildi. 
    • 18 Aralık’ta tutuklanan Muş’un Varto Belediyesi Eş Başkanı Ülkü Karaaslan da, Varto’dan 692 kilometre uzaklıktaki Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Yine aynı gün tutuklanan Muş’un Bulanık Belediyesi Eş Başkanı Adnan Topçu ise 700 kilometre mesafedeki Maraş Türkoğlu Cezaevine sevk edildi. 
    • 23 Aralık’da tutuklanan  Diyarbakır’ın Sur Belediye Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir, ikametgahlarından 317 kilometre uzaklıktaki Erzurum Cezaevine sevk edildi. 

    SADECE VAN’DA 3 İSİM KALDI

    Evlerine yapılan baskınla gözaltına alınıp, 9 Aralık’ta tutuklanan Van’ın Özalp Belediyesi Eş Başkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç ile Van’ın Muradi Belediyesi Eş Başkanı Yılmaz Şalan ise, başka kentlerdeki cezaevlerine sevk edilmeyen isimler olarak istisna kaldı. 3 isim ikametgâhlarının bulunduğu Van Cezaevine konuldu. (MA)

     

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