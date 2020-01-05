05 Ocak 2020 17:58

Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu

Batum'a iş görüşmesi için giden inşaat işçisi İbrahim Çatık'ın cansız bedeni alev alan minibüsünde bulundu. Kundaklama ve cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Yanan araç

Fotoğraf: DHA

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    Gürcistan'ın Batum kentine iş görüşmesi için giden inşaat işçisi İbrahim Çatık (37), alev alan minibüsünde ölü bulundu. Gürcü yetkilileri, yapılan inceleme sonucu olayda kundaklama ve cinayet bulunduğu şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirildi.

    DHA'nın aktardığına göre Ordu'nun Kumru ilçesinde inşaat işçiliği yapan İbrahim Çatık, yaklaşık 2 ay önce iş görüşmesi için Gürcistan'a gitti. Ailesi yılbaşı gecesi Çatık'ı aradı ancak ulaşamadı. Bir süre sonra aile, Çatık'ın minibüsünde yangın çıktığı haberini aldı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Gürcü itfaiye ekiplerince söndürülürken, Çatık'ın minibüste cansız bedenine ulaşıldı. 

    Gürcü yetkilileri, yapılan inceleme sonucu olayda kundaklama ve cinayet bulunduğu şüphesi üzerine soruşturma başlattıklarını bildirdi. 

    Yapılan incelemelerin ardından Türkiye'ye gönderilen İbrahim Çatık'ın cenazesi, dün memleketi Kumru'ya bağlı Ortaca Mahallesi'nde toprağa verildi.(DHA)

     

     

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