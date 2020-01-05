Trablus hükümeti, Hafter’in askeri okula yönelik hava saldırısına karşılık verdi

Libya'da General Halife Hafter’e bağlı savaş uçaklarının, askeri okula düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Trablus hükümetine bağlı birlikler de Hafter güçlerinin saldırısına karşılık Hafter mevzilerini hedef aldıklarını bildirdi.

Hafter'e bağlı savaş uçakları başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı düzenledi. Çoğu öğrenci 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Libya Sağlık Bakanlığı sözcüsü Hafter’e bağlı savaş uçaklarının hava saldırılarının başkent Trablus’un güneyinde aylardır yoğun çatışmaların yaşandığı Hadba’yı hedef aldığını, bölgedeki askeri okula bağlı öğrenci yurdunu vuran saldırılarda ölenlerin çoğunun 18-25 yaş arası gençlerden oluştuğunu duyurdu.

TRABLUS HÜKÜMETİ SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

Trablus hükümetine bağlı birliklerin de General Halife Hafter güçlerinin okul yurdu saldırısına karşılık Hafter mevzilerini hedef aldıkları bildirildi. UMH'ya bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, ordu güçlerinin başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısında bulunan Ulusal Hava Üssü'ndeki Hafter mevzilerine saldırılar düzenlediğini belirtti. Hafter güçleri, Ulusal Hava Üssü'nü hava saldırılarını düzenlediği merkez olarak kullanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Erdoğan yönetiminin desteklediği Trablus hükümeti, saldırılardan Libya Ulusal Ordusu’nu sorumlu tuttu. Libya Ulusal Ordusu adı altında toplanan ve Trablus merkezli hükümete karşı mücadele veren General Halife Hafter’e bağlı güçler, Nisan ayından bu yana başkenti ele geçirmek amacıyla ani saldırılar düzenliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KINADI

Birleşmiş Milletler Libya Özel Misyonu askeri okula düzenlenen hava saldırısını kınadı. Misyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, sürekli artış gösteren askeri operasyonların, Libya’da durumu daha karmaşık hale getirdiğini ve siyasi sürece dönüş fırsatlarını tehdit ettiği belirtildi.

Okullar ve hastaneler gibi sivillere uzanan gelişigüzel bombardımanların sürekli artmasının “savaş suçu” sınıfına yükselme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Suçlular er ya da geç mutlaka cezalandırılacak” ifadeleri kullanıldı.

LİBYA'DA KİM HANGİ TARAFI DESTEKLİYOR?

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından 2011 yılından itibaren iç savaş devam ediyor. Ülkede iki farklı yönetim var. 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü. Biri Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi, diğeri Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (Trablus hükümeti). Bir de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler bulunuyor.

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından tanınıyor; Türkiye destekliyor.

Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.

Akdeniz'e kıyısı bulunan 6,5 milyon nüfuslu petrol ülkesi Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinin ardından yüzlerce irili ufaklı silahlı grup faaliyet göstermeye başladı. (DIŞ HABERLER)

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