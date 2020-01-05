Süleymani suikastı: Irak Meclisi ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını görüşüyor

Irak Meclisinin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkedeki ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.

Irak Meclisi ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını görüşmek üzere toplandı. Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis, Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin de hazır bulunduğu toplantıda, ABD güçlerinin ülkedeki varlığı ele alınacak.

KÜRT PARTİLERİ OTURUMA KATILMAYACAK

Irak Meclisinde 25 milletvekili bulunan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkan Vekili Viyan Sabri, partinin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ABD ve Irak arasındaki "stratejik güvenlik" anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması talebiyle düzenlenen olağanüstü toplantıya Kürt partilerin katılmayacağını ifade etti. Irak Meclisinde Kürtleri 58 milletvekili temsil ediyor.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Şii grup başkanlarıyla toplandı.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kaysa el-Hazali sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis, Irak egemenliği ve Iraklı canlara yönelik ihlale karşı istenilen kararı almazsa, bundan sonra bu Meclisin oturum ve kararlarının hiçbir değeri olmayacak" ifadelerini kullandı.

329 sandalyeli Irak Meclisinin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkede bulunan ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.

IRAK'TA HİZBULLAH'TAN "ABD ÜSLERİNDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Irak'ta Hizbullah Tugayları, güvenlik güçlerinden, ABD askeri üslerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Hizbullah Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iraklı güvenlik güçlerinden, 5 Ocak akşam saatlerinden itibaren, ABD askeri üslerinden en az bin metre uzakta durmaları istendi.

Bağdat'ta dün ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetindeki ABD'li askerlerin kaldığı Beled Üssü'ne füzeli saldırı düzenlenmişti.

IRAK'TA SÜLEYMANİ VE MÜHENDİS İÇİN 3 GÜNLÜK YAS

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile diğer 8 kişi için 3 günlük yas ilan etti.

SÜLEYMANİ’NİN NAAŞI İRAN’A GETİRİLDİ

Bağdat’ta ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin naaşı İran’a getirildi. Süleymani için ilk tören ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yas tutan on binlerce İranlı, siyahlar içinde törene katıldı.

Hamaney’den sonra ülkenin en güçlü ikinci kişisi olarak bilinen Süleymani’nin ölümünün ardından Irak’ta düzenlenen törene Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri ve yüzlerce milis ve sivil katılmış, tören sırasında “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atılmıştı.

ABD SAVAŞ GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ise ABD'nin Afrika'da Deniz Aslanı Tatbikatı'na giden USS Bataan Amfibi gemisini Orta Doğu'ya yönlendirdiği belirtildi. Gemide 2 bin 100 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadesi Sefer Görev Birliği bulunduğu belirtiliyor.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'LE GÖRÜŞTÜ

ABD saldırısının ardından diplomatik temaslar ve açıklamalarda sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Borell, Zarif'le görüşmesini resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Görüşmede mevcut gelişmelerin ele alındığını aktaran Borell, gerginliği azaltma ve itidalli davranmanın önemine işaret ettiğini kaydetti. Borell, İran nükleer anlaşmasının da görüşüldüğünü belirterek anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu ve "koordinatör" olarak kendisinin anlaşmaya bağlılığını koruduğunu ifade etti.

İNGİLTERE, SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ "MEŞRU MÜDAFAA" OLARAK NİTELENDİRDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesini nefsi müdafaa diye nitelendirdi ve ABD'yi "anladıklarını" söyledi. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Raab, "ABD'nin eylemini anlıyoruz. Bu onların kararıydı ama biz de bunu niçin yaptıklarını anlıyoruz. Meşru müdafaa hakları var." ifadelerini kullandı.

Raab, "Bu, Devrim Muhafızlarının bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir." diye konuştu.

İKİ İNGİLİZ GEMİSİ HÜRMÜZ’E GÖNDERİLİYOR

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, “İngiliz gemileri ve vatandaşlarını koruma” gerekçesiyle donanmaya ait “HMS Montrose” ve “HMS Defender” gemilerinin Hürmüz Boğazı’nda devriye yapacağını bildirdi. Wallace, itidal çağrısında bulunsa da ABD’nin Süleymani’yi öldürmekte haklı olduğunu savundu. “Irak’ın daveti üzerine bu ülkede bulunan ABD güçlerinin defalarca İran destekli militanlar tarafından hedef alındığını” söyleyen Wallace, “Uluslararası hukuk uyarınca ABD, vatandaşlarına tehdit oluşturanlar karşısında kendini savunma hakkına sahip” dedi.

MACRON VE SELMAN, SALİH İLE GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Salih görüşmesinde ise bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi, Suudi Arabistan'ın Irak'ın güvenlik ve istikrarının korunmasını ve bölgede bir kriz çıkmasına engel olunmasını istediği belirtildi.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN ASKERİ GERİLİMDEN KAÇINILMASI AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bölgede askeri gerilimden kaçınılması çağrısında bulundu. Bölgede nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda bugün kimsenin ciddi bir tahminde bulunamadığını söyleyen Maas, "Hedeflerimiz açık; birincisi askeri gerilimden kaçınılması, ikincisi Irak'ın istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması" dedi.

Maas, "Gerilimin daha da tırmanmaması için her çareye başvuracağız. ifadesini kullanarak bu bağlamda Birleşmiş Milletlerde (BM), AB'de ve bölgedeki partnerlerle diyalog içinde olacaklarını ve İran ile görüşmeler yapacaklarını belirtti.

DANİMARKA VE ALMANYA IRAK'TAKİ ASKER EĞİTİMLERİNİ DURDURDU

Alman askerlerinin bölgede eğitim faaliyeti yürüttüğünü söyleyen Maas, cuma gününden itibaren eğitime geçici olarak ara verildiğini kaydetti. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christina Routsi, daha önce bölgede 130 Alman askerinin bulunduğunu ifade etmişti.

Irak’ta 200 civarında askeri olan Danimarka’da askerlerin güvenlik endişesi nedeniyle eğitime ara verdiğini açıkladı.

Diğer taraftan, gün içinde NATO’dan yapılan açıklamada da NATO’nun da Irak’taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığı bildirilmişti.

ABD VE İNGİLTERE’DE EYLEMLER: İRAN’LA SAVAŞA HAYIR!

ABD’nin Irak’ta düzenlediği saldırıyla İranlı komutan Süleymani ve Haşdi Şabi liderlerinden el Mühendis’i öldürmesi ülkenin 70 kentinde binlerce ABD’li tarafından protesto edildi. Başkent Washington’da toplananlar, ABD yönetiminin Irak’tan çekilmesi ve İran ile savaşa girmemesi çağrısında bulundu. ABD’de “CodePink” olarak da bilinen “Pempe Kod: Barış için Kadınlar” adlı örgüt öncülüğünde Beyaz Saray’ın “İran’la savaşa hayır” dedi. New York kentinde de Times Meydanı’nda başlayan “İran’la savaşa hayır” eyleminde yüzlerce ABD’li “Trump daha fazla savaş istiyor, biz artık yeter diyoruz” ve “En büyük terörist ABD emperyalizmi” sloganları atıldı.

Öte yandan İngiltere’nin başkenti Londra’da da savaş karşıtı gösteri düzenlendi. Başbakanlık binası 10 Numara önünde yapılan gösteriye aralarında İşçi Partisi’nden parlamenterlerin de olduğu yüzlerce kişi katıldı. “İran’la savaşa hayır”, “Savaşları bitirin” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetinden olası bir savaşa karşı durmasını istedi. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA





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