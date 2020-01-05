05 Ocak 2020 16:18

Tutuklu bulunan HDP yöneticisine sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle dava açıldı

Tutuklu bulunan HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Hülya Ateş hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dava açıldı.

HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Hülya Ateş

HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Hülya Ateş | Fotoğraf: MA

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    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik askeri operasyona karşı çıktığı için tutuklanan HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Hülya Ateş hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddialarıyla dava açıldı.

    Mezopotamya Ajansından Hamdullah Kesen'in haberine göre, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 9 Ekim 2019’da "Barış Pınarı Harekatı" adı altında başlattığı askeri operasyona sosyal medya hesabından karşı çıkan paylaşımlarda bulunduğu için 12 Ekim’de gözaltına alınan HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Hülya Ateş, aynı gün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması tamamlanan Ateş hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddialarıyla iddianame hazırlandı. Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabulü ile dava açılarak 16 Ocak 2020 tarihine duruşma günü verildi.

    "SAVAŞA KARŞI ÇIKMAK SUÇ!"

    Yaklaşık 3 aydır “terör örgütü üyesi olduğu” suçlaması ile tutuklu bulunan HDP İlçe Eş Başkanı Ateş’e yöneltilen suçlama, hakkında hazırlanan iddianamede “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” olarak değişti. Savcı, Ateş'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı savaş karşıtı paylaşımları “suç” olarak değerlendirdi. (HABER MERKEZİ)

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