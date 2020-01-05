dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı

İki aylık periyotlarla, Kürtçe-Türkçe iki dilde yayınlanan kültür, sanat, politika dergisi dilop, 2020’nin ilk sayısının kapağını yazar Firat Ceweri ile Dersim’in otantik ozan/dengbejlerinden Sılo Qız’a ayırıyor.

Sılo Qız ve Firat Cewerî’nin “gelenek ve gelecek üzerinden ortak bir tarihin izleğinde” birbirlerine bağlandıkları belirtilen dergide, Dersim tertelesinden son anda kurtulup bir asırdan fazla halkının ve yurdunun acısını dillendiren Sılo Qız için, Cemal Taş ve müzisyen Kemal Kahraman’ın yazıları yer alıyor.

Firat Cewerî’nin sürgünde geçen 40 yıllık edebiyat serüveni ise "40 Yıl 40 Kitap" başlığıyla dosyalaştırıldı. Celîlê Celîl, Ahmet Ümit, Ferhad Pîrbal, Ayşegül Tözeren, Abdulla Peşêw, Berken Bereh, İrem Uzunhasanoğlu, Konê Reş, Musa Bêjevan, Şahîn Bekir Soreklî, Nalan Çelik gibi yazar ve şairler Cewerî dosyasına yazılarıyla katkıda bulunuyorlar.

Geçen sayılarda Kürtçe yayınlanan Celîlê Celîl röportajının Türkçe özetinin de yer aldığı bu sayıda, Sezai Sarıoğlu bölge illerini yazmaya devam ediyor. Diyarbakır ve Van’dan sonra Sarıoğlu, özgün üslubuyla okuyucuyu bu kez Mardin’e götürüyor. Derginin ‘tartışma’ sayfalarında İlhan Ulusoy ve Elif Eser, farklı tez ve yaklaşımlarla “Munzur ve Dersim’de Jeoturizm” konusunu tartışıyorlar. dilop’ta ilk kez yer alan yazarlardan arkeolog Mesut Alp, Hasankeyf’le başlıyorken yazılarına; Zeynep Arslan da ‘Zaza aidiyetine’ dair farklı bir perspektif sunuyor.

Mehmet Öncü’nün “Komagene mutfağında ne pişiyordu?” sorusunu yanıtladığı; Miradê Miradan’ın, yönetmenliğini Hineer Saleem’in yaptığı My Sweet Pepper Land filmini çözümlediği dergide; Barış Avşar, Evîn Şikakî, Akman Gedik, Müslüm Üzülmez, Bülent Gedik yazı ve öyküleriyle yer alıyor. Fewzî Bîlge’nin resimlerine dair okumaların sürdürüldüğü dilop’un şiir sayfaları ise Bertolt Brecht, Adonis, Firat Keklîk ve Mahsûn Çakmak imzalı şiirlere ayrılıyor.

Not: Dağıtım olanaksızlıkları nedeniyle ancak sınırlı sayıda kitabevinin yanısıra, dilop; emekkitap.com, babil.com, odakitap.com, eganba.com adreslerinden edinilebiliyor.

Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür

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