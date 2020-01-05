HDK 10. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşiyor: Savaşa karşı örgütlenelim

HDK Genel Kurulu’nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, savaşa karşı örgütlenme çağrısı yaptı. Genel Kurula katılan katılımcıların yaptığı konuşmalarda savaşa karşı barış vurgusu yapıldı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 10. Genel Kurulu Ankara’da gerçekleşiyor. Mezopotamya Ajansının haberine göre, Genel Kurul’a katılanlar arasında DTK Eş başkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, EMEP Ankara İl Başkanı Fikret Aslan, ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce ve HDK eski Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu Başkanı Abdulhalim Daş, İstanbul Din Alimleri Derneği Başkanı Ekrem Baran, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı ve PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan ile çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Divan seçiminin ardından başlayan genel kurulda ilk olarak konuşan HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, “HDK onun programı ve ruhu sistem karşıtlığıdır. Emperyalist kapitalist sistemin karşıtlığıdır” dedi. HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride değindi.Koçyiğit, Eş Sözcülük görevini 4 yılın ardından bırakacağını açıklayarak, yeni yönetime başarılar diledi. Koçyiğit sözlerini, Grup Yorum üyelerinin açlık grevini sahiplenilmesi ve kazanımla sonuçlanması mücadele edilmesi çağrısı yaparak, tamamladı.

"2020’Yİ ULUSAL BİRLİK YILI YAPACAĞIZ"

DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, “Kapitalizm tıkandığı zaman, kan döküyor, tutukluyor. Bugün de aynısını yapıyor. 5 yıldır bu zihniyet devam ediyor. Erdoğan, Türkiye’yi kendisiyle birlikte uçurumdan düşürmek istiyor” dedi. Öztürk, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin giderek derinleştiğini belirtti. Öztürk, “2020 yılı Kürt ulusal birliği yılı yapmalıyız. Başka yolu yok. Ya özgürlük ya özgürlük” ifadelerini kullandı.

"ZULÜM VARSA UMUT DA VAR"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ortadoğu’da zulmün dolaştığı yerlerde umudun da olduğunu belirterek, “Orda bir hayalet de kol geziyor. Çünkü kapitalizme karşı nerede direniyorsanız, kapitalizm oraya saldıracaktır, saldırıyor da” dedi. Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi hep beraber bu direnişi örgütlemek ve ayağa kaldırmak zamanıdır. Ortadoğu’da yaşananlar, Türkiye’de yaşananlar tesadüf değildir. Hiçbir şey tarihte tesadüfü olarak ortaya çıkmaz. Biz buna hazırlıklı olmak durumundayız. Geride bıraktığımız 10 yıl, önümüzdeki 10 yılın nasıl gelişeceğini gösteriyor. Geride bıraktığımız 10 yıl, uzun bir yıl oldu ama önümüzdeki 10 yıl o kadar uzun olmayacak. Ve kapitalizm bu krizinde çürürken, kuşkusuz şiddetini, savaşını da yükseltecek. O zaman savaşa karşı bu şiddeti karşı örgütlenmeliyiz.”

KONUŞMALARDA BARIŞ VURGUSU

HDK Genel Kurulu’nda konuşan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Türkiye’de bir savaş halinin yaşatıldığına dikkat çekerek, “En başta yapmamız gereken barışı istemek. Savaşın bu kadar amansız sürdüğü bir ortamda barışı istemek en temel görevimiz. Eğer barışın inşası için mücadele etmezsek bu rejim baskılarını artıracaktır” dedi. KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz de ülkede emekçilerin görmezden gelindiğini belirterek, “Sonuna kadar bu hukuksuzluğun hesabını soracağız” dedi. PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan Türkiye’de iç huzurun olmadığını söyleyerek, “Alevi yurttaşların temel taleplerinden önce iç barışın, iç huzurun oluşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"VAZGEÇTİĞİMİZDE KAYBEDİYORUZ"

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10Ekim-Der) Başkanı Mehtap SakinciCoşgun, barış talebini dün olduğu gibi bugün de ısrarla dile getireceklerini kaydetti. Coşgun, “Vazgeçtiğimizde kaybediyoruz. Barış ve barış demekten, savaşın karşısında duruyoruz demekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. Barış Anneleri adına konuşan Behiye Gökyüz, “Her zaman barış diyoruz ve demeye de devam edeceğiz” dedi. TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak, HDP'li belediyelerine atanan kayyumlara değinerek, mücadele çağrısı yaptı. DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, faşizme karşı birlikte mücadelenin önemine değindi. SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce, demokratik mücadelenin önemine değindi. (HABER MERKEZİ)

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