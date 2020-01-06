06 Ocak 2020 04:05

Okul müdürüne sahtecilikten şantaja kadar 13 ayrı ceza verildi

Etimesgut Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kaya’ya evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj gibi şuçlardan 13 ayrı ceza verildi. Eğitim Sen'li Gülhan Şimşek, "Liyakatsizliğin bedeli ödeniyor" dedi.

Fotoğraf: Google Maps

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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Hakkında 3 yıldır şikayetler olan Etimesgut Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kaya’ya evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj, delilleri yok etme ve görevi kötüye kullanmak gibi suçlardan müfettişler tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 13 ayrı ceza verildi. Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, “Bu okulda yaşananlar MEB’in uyguladığı eğitim politikalarının, mülakat sisteminin yanlışlığını açıkça ortaya koymuştur” dedi.

    Okul öğrencileri ve öğretmenler, eski müdür Kaya hakkında 2018 yılından itibaren öğrencileri kemerle darbetmek, şantaj, para karşılığında devamsızlık silme, disiplin suçu verip para karşılığında silmek, öğrenciler arasında bir grubu destekleyip diğerlerinden para toplamasını sağlamak gibi konularda şikayette bulunmuştu.

    13 AYRI SUÇ SABİT BULUNDU

    Kaya hakkında yapılan soruşturma sonucunda sabit bulunan suçları şöyle:

    • “Okula verdiği aidat karşılığında öğrencilerin devamsızlığını silme ve notlarında değişiklik yapma
    • Sigara içen öğrencileri maliyeye şikayet edeceğini söyleyerek kesilecek cezanın yarı fiyatını almak
    • Fotokopi parası toplamak
    • Disiplin suçu verip para karşılığında verdiği suçları silmek
    • Son ders saatinde kulüp faaliyeti yaparak ek ders ücreti almak
    • Zümre odasını sınıf gibi göstererek akıllı tahta taktırmak
    • Zümre başkanlarını kendisinin belirlediği kişiyle gerekçe göstermeden değiştirmek
    • Öğretmenler arasından koordinatör nöbetçi öğretmen seçip diğer nöbetçi öğretmenleri denetlettirmek
    • Geriye dönük ders yoklamasının ıslatılıp yok edilerek öğretmenlerin de imzası taklit edilerek para karşılığında yeniden yoklama hazırlanması
    • Bir öğretmen hakkında okulda asılsız iddialar çıkarma”

    Suçları sabit bulunan Kaya; aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, kınama, görevinden alınarak başka okula öğretmen olarak görevlendirilmesi cezaları aldı. Eski müdür Kaya’nın suçlarına göz yummaktan iki müdür yardımcısı ve bir hizmet görevlisi de cezalandırıldı.

    "LİYAKATSİZLİĞİN BEDELİ ÖDENİYOR"

    Yaşananları Evrensel'e değerlendiren Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, “Birçok iddiamızın üzülerek gerçek olduğunu öğrendik. Yaşanan durum liyakatsizliğin, yandaşlığın geldiği yerdir ve maalesef tüm bunların bedeli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ödetilmektedir” dedi.

    542 ÖĞRENCİNİN DEVAMSIZLIĞINI SİLMİŞ

    Soruşturma raporu incelendiğinde vahim bir tablonun ortaya çıktığını belirten Şimşek, “Tam 542 öğrencinin faaliyet adı altında devamsızlığı silinmiş. Okulda gerçekleri anlatmaması için öğrencilere baskı kurulmuş, CİMER’e 'Müdürümüz seviyoruz' diye zorla mesaj atılmış. Okulda para karşılığı fotokopi çekilmiş bu iş içinde okul müdürü tarafından hizmetli kullanılmış. Öğretmenlere baskı kurmak için iftira atılmış, öğretmenler odasında tehdit edilmiş. Okul müdürü okulda öğrenciler arasında kendine yakın bir grup oluşturmuş ve kimse bu öğrencilere karışamıyormuş! Bu grup istediği zaman kavga çıkarıyor, derslere istediği zaman giriyor, zorla EGO kartı bastırıyor, bu fiilleri cezasız kalıyor” diye konuştu.

    Okul müdürü hakkında evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesi ile adli soruşturma başlatıldığının da bilgisini veren Şimşek, “Sendika olarak adli süreçlerin ve soruşturma sürecinin takipçisiyiz, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu okulda yaşananlar MEB’in uyguladığı eğitim politikalarının, mülakat sisteminin yanlışlığını açıkça ortaya koymuştur. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz mağdur edilmiştir. Öğrenciler çok yönlü şiddete maruz bırakılmıştır. Liyakatın ne kadar önemli olduğu bu olayda görülmüştür” diye konuştu.

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