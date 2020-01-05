Bağcılar'da daha önce 2 işçinin hayatını kaybettiği işyerinde yine yangın çıktı

Bağcılar'da 7 yıl önce 2 işçinin hayatını kaybettiği işyerinde yine yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

DHA'da yer alan habere göre, Bağcılar Barbaros Mahallesi 173. Sokak'taki halı imalatı yapılan işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden çıkan yoğun dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesi için işyerinin camlarını kırdı. Dumanın bir kısmının tahliye edilmesinin ardından işyerine giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aynı işyerinde daha önce de yangın çıkmıştı. Geçmişte yatak ve baza imalatı yapan işyerinde 26 Temmuz 2013'de çıkan yangında, içeride mahsur kalan 2 işçi hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

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