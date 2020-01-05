İşten atılan Üsküdar Belediyesi işçileri: Yeni intiharlar olmaması için ses çıkarın

Muzaffer ÖZKURT

İstanbul

Üsküdar Belediyesi, işten atılan bir işçinin intiharıyla yeniden gündeme geldi. Belediyenin AKP’li yönetimi için "Bunlarda vicdan, merhamet kalmamış" diyen işten atılan işçiler, benzer olayların yaşanmaması için halen çalışan işçi arkadaşlarına birlik olma ve ses çıkarma çağrısı yaptı.

31 Mart seçimlerinin hemen ardından belediyeden 300’e yakın işçinin kapı önüne konduğunu hatırlatan işten atılan işçilerden Ercan Yılmaz, "Eylem yaptık ama kimse duymadı, kimseyi getiremedik, kimselere işittiremedik. Yaşanan ölümün sorumlusu Üsküdar Belediyesi yöneticileridir. Bizleri kış günü sokağa atmaları, mağdur etmeleri bu noktaya getirdi” dedi. Yaşananlara rağmen bir adım atmayan Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin kalplerinin karardığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu nedenle önce Allah’a sonra da halka çağrı yapıyoruz. Bu iş düzelirse halkın tepkisiyle düzelir." Halen çalışan işçilerle görüştüklerini ancak korku nedeniyle ses çıkaramadıklarını ve tepki gösteremediklerini aktaran Yılmaz, “Ses çıkarmamaları kesinlikle çare olmaz. Biat kültürünü değiştirmedikçe, harekete geçmedikleri sürece bir gün kapının önüne onlar da konacak. Değişim şart. Bunun için işten atıldım, bunu savunmaya devam ediyorum." diye konuştu.

KİM VERECEK HASABINI?

Atılan işçilerden Mustafa Kasap da tepkisini “Bunlarda merhamet, vicdan kalmamış. Adam geçim sıkıntısından, ekonomik krizden dolayı intihar ediyor Ak Parti teşkilatından, belediye yöneticilerinden arayıp soran, başsağlığı dileyen yok. Kalpleri katılaşmış, vicdansızlaşmışlar” sözleriyle dile getirdi. Bu anlayıştaki yöneticilerin değişmesi gerektiğini dile getiren Kasap, arkadaşlarına şu çağrıyı yaptı: “Ben çıkarılan işçileri, belediyede çalışan işçileri eyleme davet ediyorum. Birlik ve beraberlik olmaya çağırıyorum. Bugün bize yarın onlara. Ses çıkarmaları, destek vermeleri lazım. Bir kardeşimiz geçti gitti intihar etti. Kim verecek bunun hesabını?” Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Kasap, “Sesimizi duysun artık. Bakın insanlar ölüyor. İntiharın eşiğine geldik. Hakkımızda bir tane tutanak yok. Kendi adamlarını işe almak için işten attılar, yazık günah değil mi? Artık ne olacaksa olsun." diye konuştu.

7 YAŞINDA BİR ÇOCUĞU VARDI

31 Mart seçimlerinin ardından AKP’li Üsküdar Belediyesinden işten atılan işçilerden biri de Bilgi Evleri’nde öğretmen olarak çalışan Recep Kılınçarslan’dı. Kılınçarslan iş bulamadığı ve yaşadığı maddi sıkıntılara dayanamayarak geçen perşembe günü yaşamına son verdi. Cumhuriyet’e konuşan akrabası Muhammet Kılınçarslan, intiharın ardından şu açıklamayı yaptı: “Yeğenim 31 Mart seçimlerinin ardından işten çıkarılan mağdur işçilerinden biriydi. İş bulmak için bazı yerlere müracaat etti ancak iş bulamayınca sorun yaşadığı için böyle bir şey yaptığını düşünüyoruz. Bir eşi ve 7 yaşında bir kız çocuğu vardı."

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