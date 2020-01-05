Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Üniversitesideki işçi kıyımını Meclise taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde 49 taşeron işçinin işten çıkarıldığı iddialarını Meclise taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardfımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Sezgin Tanrıkulu, "Yemekhanede görevini yapmayan kişilerin işten çıkarılmak üzere listesinin istendiği, amirler tarafından 33 kişilik bir liste hazırlandığı ve bu listenin değiştirilerek konu ile ilgisi bulunmayan söz konusu 49 kişinin işine son verildiği de yine basına yansıyan iddialara yönelik haberler arasındadır. Bu bağlamda; İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan 49 kişinin işten çıkarıldığına dair haberler doğru mudur?" diye sordu.

Haberler doğruysa 49 kişinin işten çıkarılmasının gerekçesinin ne olduğunun açıklanmasını isteyen Tanrıkulu, bir kısım çalışanın emekliliğe zorlandığı, emekliye zorlanan çalışanlar haricinde ayrıca 49 kişinin işten çıkarıldığı, işten çıkarılan 49 kişi Rektörlüğe itiraz ettikleri için haklarında Rektörlük tarafından dava açıldığı ve tazminatlarının verilmediği iddialarına yanıt istedi. İddialar doğruysa isim listesini veren amirler ve isim değişikliğine adı karışan yöneticiler hakkında gerekli incelemeler başlatılıp başlatılmadığını soran Tanrıkulu, "Yaşanan hak mağduriyetlerinin giderilmesi için Rektörlük tarafından ne tür işlemler yapılacaktır?" diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)

İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan 39 taşeron işçi çıkarıldı