İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, mültecilerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. 51 mülteci kurtarılırken, 4 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. 1 mülteci ise kayboldu.

Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında, saat 05.49'da, Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecilerin içinde bulunduğu lastik bot, bölgede görevli sahil güvenlik botu ile çarpıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgeye iki Sahil Güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, "İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18’i hastaneye sevk edilmiştir. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

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