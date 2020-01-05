İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, mültecilerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. 51 mülteci kurtarılırken, 3 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 mülteci ise kayboldu.

DHA'nın haberine göre, Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında, saat 05.49'da, Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecilerin içinde bulunduğu lastik bot, bölgede görevli sahil güvenlik botu ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik botu ekibi daha görevlendirildi. Mültecilerden 51'i kurtarılırken, 3'ünün ise cansız bedenine ulaşıldı. Mültecilerin ifadelerinden kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Mültecilerden 18'i, gerekli kontroller için sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)

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