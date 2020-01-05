05 Ocak 2020 12:39

Uşak'ta 6 öğrenciyi istismara maruz bırakmakla suçlanan öğretmene soruşturma

Uşak'ta 6 öğrencisini cinsel istismara maruz bırakmakla suçlanan öğretmen adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

ARŞİV | Fotoğraf: DHA

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    Uşak'ta bir ilkokulda 6 öğrenciyi cinsel istismara maruz bıraktığı ileri sürülen sınıf öğretmeni Halil A. gözaltına alınıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Halil A., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

    DHA'da yer alan habere göre, Uşak'ın merkez ilçesi, Dikilitaş Mahallesi'ndeki ilkokulda, rehber öğretmen öğrencilere, herhangi birinin onlara istemedikleri şekilde dokunduğunda veya onların başkalarına dokunması istendiğinde "hayır" demesi üzerine eğitim verdi. Eğitim sonrası, ilkokul 4'üncü sınıfta öğrenim gören 6 kız öğrenci, rehber öğretmenlerinin yanına gelerek, sınıf öğretmenleri Halil A.'nın kendilerini istismar ettiğini söyledi. Öğrencilerin şikayeti üzerine rehber öğretmeni ve okul idarecileri olayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi. Şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olay hakkında soruşturma başlatarak durumu İl Emniyet Müdrlüğüne bildirdi. Sınıf öğretmeni Halil A. polis tarafından geçen 3 Ocak'ta gözaltına alınırken, olayı anlatan 6 öğrenci, psikolog eşliğinde ifade verdi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen sınıf öğretmeni Halil A., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri tarafından yapılan açıklamada ise olayın gerçekleştiği okulda inceleme başlatıldığı, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (HABER MERKEZİ)

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