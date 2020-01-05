05 Ocak 2020 12:24

Mühürlenen termik santrallere milyar liralık teşvik

CHP'li Gülizar Biçer Karaca, filtre takmadıkları için mühürlenen termik santrallere 2018'de 326 milyon 955 bin TL, 2019'un ilk 9 ayında da 777 milyon 216 bin TL teşvik verildiğini açıkladı.

Afşin- Elbistan A Termik Santrali

Fotoğraf: MA

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, baca filtresi takmadıkları için mühürlenen termik santrallere, 2018 yılında 326 milyon 955 bin TL, 2019'un ilk 9 ayında da 777 milyon 216 bin TL teşvik verildiğini açıkladı.

    Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Karaca, CHP MYK toplantısında baca filtresi kullanmadığı için mühürlenen termik santrallerle ilgili rapor sundu.

    Raporda ‘'İktidar, kapatılan santrallerin yükümlülüklerine uymadıkları bilinmesine karşın; vatandaşların mağduriyetlerini de öngörmedi, bunun önüne geçmek için gerekli tedbirleri almadı'' denildi.

    Raporda şu görüşlere de yer verildi:

    “Kapatılan santraller 2018 yılında ve 2019 yılının ilk 9 ayında da büyük teşvikler aldı.

    1. Çatalağzı santrali 2018 yılında 35 milyon lira, 2019'un ilk 9 ayında 83 milyon lira
    2. Orhaneli  2018'de 23,3 milyon lira, 2019'da 55 milyon lira
    3. Tunçbilek 2018'de 40,6 milyon lira, 2019'da 96,8 milyon lira
    4. Seyitömer 2018'de 66,8 lira, 2019'da 157,2 milyon lira
    5. Kangal 2018'de 50,8 milyon lira, 2019'da 121,1 milyon lira
    6. Soma 2018'de 110,2 milyon lira, 2019'da 262.5 milyon lira

    tutarında teşvik aldı.'' (EKONOMİ SERVİSİ)

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