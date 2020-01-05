Finlandiya’da işçiler yine grevle kazandı: Yılda 1 gün ücretsiz çalışma kaldırıldı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da sanayi işçileri ile patronlar arasında ekim ayından beri süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. İşçilerin grevinin ardından, 2016 yılından beri yürürlükte olan “yılda 24 saat ücretsiz çalışma” uygulamasına son verildi. İşverenin yüzde 1,6 zam önerisi de yüzde 3,3’e çıkarıldı.

POSTA İŞÇİLERİNİN ARDINDAN BİR ZAFER DAHA

Geçtiğimiz yılın son aylarında greve giderek ücretlerin düşürülmesini engelleyen posta çalışanlarının zaferinden sonra sanayi işçileri de yılın ilk günlerinde patronlara taleplerini kabul ettirmeyi başardı.

İşverenler adına toplu sözleşme görüşmelerine katılan “Teknoloji Endüstrisi” isimli işveren örgütü ile Sanayi İşçileri Sendikal Federasyonu arasında cumartesi günü sonuçlanan toplu iş sözleşmesine göre, sanayi işkolunda çalışan işçilerin ücretlerine iki yıl için yüzde 3,3 oranında zam yapılacak. 3 yıldan beri yürürlükte olan ve bir yıl içinde işçilerin zorunlu 24 saat “bedava çalışması” uygulaması son bulacak.

İŞVERENLER “REKABET ANLAŞMASI” DAYATMIŞTI

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenler, “Rekabet Anlaşması” olarak adlandırılan yılda 24 saat ücretsiz çalışma uygulamasının Finlandiya sanayisinin rekabet gücünün korunması için zorunlu olduğunu öne sürmüşler, uygulamanın yeni toplu sözleşmede yer almasını dayatmışlardı.

100 BİNİ AŞKIN İŞÇİ GREV YAPMIŞTI

İşverenlerin dayatmalarını ve 2 yıl için yüzde 1,6 oranında zam yapılması önerisini reddeden sanayi işçileri, 9-11 Aralık günleri greve gitme kararı almıştı. Sanayi sektöründeki memurları örgütleyen PRO ve YTN ile İnşaat İşçileri Federasyonu ve Elektrikçiler Federasyonu’nun da greve gitme kararları almasından sonra 100 bini aşkın emekçi 3 gün süreyle işi durdurmuştu.

Sözleşme, Sanayi İşçileri Federasyonu’nun yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunuldu. 22 üye sözleşmenin imzalanması yönünde oy kullanırken zam oranını yetersiz bulan 5 üye ‘hayır’ oyu kullandı. Oylamadan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Federasyon Başkanı Riku Aalto, daha önce sağcı koalisyon hükümet döneminde uygulamaya konulan 24 saat ücretsiz çalışma uygulanmasına son verildiğini ve üyelerinin satın alma gücünü artıran bir sözleşme yaptıklarını söyledi.

PATRONLAR MEMNUN DEĞİL

Yazılı bir açıklama yapan Teknoloji Endüstrisi İş Piyasası Müdürü Minna Helle, imzaladıkları sözleşmenin ideal bir sözleşme olmadığını ve istihdamın artmasına katkıda bulunmayacağını öne sürdü. “Ne yazık ki bu bizlerin istihdamın artması için umut ettiğimiz çözümleri sağlamıyor. Hükümete istihdamın iyileştirilmesi için baskıyı artırıyor” diyen Helle, hükümete istihdamın artırılması için acil önlem alması çağrısı yaptı.

Sanayi sektöründe imzalanan toplu iş sözleşmesi tüm sektörler için emsal olma özelliği taşıyor. Diğer iş kollarında çalışan emekçiler, sanayi işçilerinin sözleşme yapmasını bekliyor ve aynı oranda zam ve haklar talep ediyorlardı.

DİĞER SEKTÖRLERE UYGULANIR MI?

Toplu sözleşmeyi Finlandiya Ulusal Habar Ajansı Yle’ye değerlendiren Abo Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dekanı ve İş Piyasası Uzmanı Mika Helander, kadınların yoğun olarak çalıştıkları sağlık, hizmet ve bakım sektörlerinde sanayi işçilerinin imzaladıkları iyi sözleşmenin aynısına ulaşmanın güç olduğunu söyledi.

Sözleşmenin bir uzlaşma sonucu kabul edildiğini, işverenlerin 24 saat ücretsiz çalışmadan, sendikanın ise ücret artışından taviz verdiğini söyleyen Helander, bu sözleşmenin diğer sektörler için bir model teşkil edip etmeyeceğinin bir sorun oluşturacağını belirtti.

POSTA İŞÇİLERİ DE SINIF DAYANIŞMASIYLA KAZANMIŞTI

Finlandiya’da 700 postacının ücretlerinin düşürülmesine karşı 9 bin postacının 11 Kasım’da başlattığı grev, diğer iş kollarından işçilerin de dayanışma grevleri yapması ve ülkenin dış ticaretini durma noktasına getirmesi üzerine yaklaşık iki haftada zaferle sonuçlanmıştı.

Posta işvereninin üyesi olduğu Palta, sınıf dayanışması sonucu geri adım atmak ve 700 posta çalışanın ücretlerini düşürme kararından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

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