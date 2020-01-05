05 Ocak 2020 11:57

Finlandiya’da işçiler yine grevle kazandı: Yılda 1 gün ücretsiz çalışma kaldırıldı

Finlandiya’da posta işçilerinin zaferinden sonra greve çıkan özel sektörde çalışan 100 bini aşkın sanayi işçisi, toplu iş sözleşmesindeki “yılda 24 saat ücretsiz çalışma” maddesini kaldırmayı başardı.

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Finlandiya’da sanayi işçileri ile patronlar arasında ekim ayından beri süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. İşçilerin grevinin ardından, 2016 yılından beri yürürlükte olan “yılda 24 saat ücretsiz çalışma” uygulamasına son verildi. İşverenin yüzde 1,6 zam önerisi de yüzde 3,3’e çıkarıldı.

    POSTA İŞÇİLERİNİN ARDINDAN BİR ZAFER DAHA

    Geçtiğimiz yılın son aylarında greve giderek ücretlerin düşürülmesini engelleyen posta çalışanlarının zaferinden sonra sanayi işçileri de yılın ilk günlerinde patronlara taleplerini kabul ettirmeyi başardı.

    İşverenler adına toplu sözleşme görüşmelerine katılan “Teknoloji Endüstrisi” isimli işveren örgütü ile Sanayi İşçileri Sendikal Federasyonu arasında cumartesi günü sonuçlanan toplu iş sözleşmesine göre, sanayi işkolunda çalışan işçilerin ücretlerine iki yıl için yüzde 3,3 oranında zam yapılacak. 3 yıldan beri yürürlükte olan ve bir yıl içinde işçilerin zorunlu 24 saat “bedava çalışması” uygulaması son bulacak.

    İŞVERENLER “REKABET ANLAŞMASI” DAYATMIŞTI

    Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenler, “Rekabet Anlaşması” olarak adlandırılan yılda 24 saat ücretsiz çalışma uygulamasının Finlandiya sanayisinin rekabet gücünün korunması için zorunlu olduğunu öne sürmüşler, uygulamanın yeni toplu sözleşmede yer almasını dayatmışlardı.

    100 BİNİ AŞKIN İŞÇİ GREV YAPMIŞTI

    İşverenlerin dayatmalarını ve 2 yıl için yüzde 1,6 oranında zam yapılması önerisini reddeden sanayi işçileri, 9-11 Aralık günleri greve gitme kararı almıştı. Sanayi sektöründeki memurları örgütleyen PRO ve YTN ile İnşaat İşçileri Federasyonu ve Elektrikçiler Federasyonu’nun da greve gitme kararları almasından sonra 100 bini aşkın emekçi 3 gün süreyle işi durdurmuştu.

    Sözleşme, Sanayi İşçileri Federasyonu’nun yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunuldu. 22 üye sözleşmenin imzalanması yönünde oy kullanırken zam oranını yetersiz bulan 5 üye ‘hayır’ oyu kullandı. Oylamadan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Federasyon Başkanı Riku Aalto, daha önce sağcı koalisyon hükümet döneminde uygulamaya konulan 24 saat ücretsiz çalışma uygulanmasına son verildiğini ve üyelerinin satın alma gücünü artıran bir sözleşme yaptıklarını söyledi.

    PATRONLAR MEMNUN DEĞİL

    Yazılı bir açıklama yapan Teknoloji Endüstrisi İş Piyasası Müdürü Minna Helle, imzaladıkları sözleşmenin ideal bir sözleşme olmadığını ve istihdamın artmasına katkıda bulunmayacağını öne sürdü. “Ne yazık ki bu bizlerin istihdamın artması için umut ettiğimiz çözümleri sağlamıyor. Hükümete istihdamın iyileştirilmesi için baskıyı artırıyor” diyen Helle, hükümete istihdamın artırılması için acil önlem alması çağrısı yaptı.

    Sanayi sektöründe imzalanan toplu iş sözleşmesi tüm sektörler için emsal olma özelliği taşıyor. Diğer iş kollarında çalışan emekçiler, sanayi işçilerinin sözleşme yapmasını bekliyor ve aynı oranda zam ve haklar talep ediyorlardı.

    DİĞER SEKTÖRLERE UYGULANIR MI?

    Toplu sözleşmeyi Finlandiya Ulusal Habar Ajansı Yle’ye değerlendiren Abo Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dekanı ve İş Piyasası Uzmanı Mika Helander, kadınların yoğun olarak çalıştıkları sağlık, hizmet ve bakım sektörlerinde sanayi işçilerinin imzaladıkları iyi sözleşmenin aynısına ulaşmanın güç olduğunu söyledi.

    Sözleşmenin bir uzlaşma sonucu kabul edildiğini, işverenlerin 24 saat ücretsiz çalışmadan, sendikanın ise ücret artışından taviz verdiğini söyleyen Helander, bu sözleşmenin diğer sektörler için bir model teşkil edip etmeyeceğinin bir sorun oluşturacağını belirtti.

    POSTA İŞÇİLERİ DE SINIF DAYANIŞMASIYLA KAZANMIŞTI

    Finlandiya’da 700 postacının ücretlerinin düşürülmesine karşı 9 bin postacının 11 Kasım’da başlattığı grev, diğer iş kollarından işçilerin de dayanışma grevleri yapması ve ülkenin dış ticaretini durma noktasına getirmesi üzerine yaklaşık iki haftada zaferle sonuçlanmıştı.

    Posta işvereninin üyesi olduğu Palta, sınıf dayanışması sonucu geri adım atmak ve 700 posta çalışanın ücretlerini düşürme kararından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

    Finlandiya'da sınıf dayanışması kazandı: Posta işçilerinin talepleri kabul edildi

    Finlandiya'da sınıf dayanışması kazandı: Posta işçilerinin talepleri kabul edildi

    Finlandiya’da mücadele kazandırdı, "Aktifleştirme Modeli" kaldırıldı

    Finlandiya’da mücadele kazandırdı, "Aktifleştirme Modeli" kaldırıldı

    Postacıların grevi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin istifasına neden oldu

    Postacıların grevi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin istifasına neden oldu

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Dilvin Ak'ın ölümünde yanlış iğne iddiası
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Süleymani suikastı ABD’nin stratejik bir hamlesidir

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Ayşe Teyze’den teçhizatlı muhabir, propagandacıdan gazeteci olur mu?

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Sıradanlaşan alışagelmişlik

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Silikozis hastası bir işçinin doğum günü: Ciğerleri yorulmasın diye yakınları söndürdü mumları

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Sait Faik onlara kahve bile ısmarlamazdı

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kartalimeni (1): Kentin belleğinde saklı anılar

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Diriliş

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Açlıkla sınanmış diplomalar

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Saatli Maarif takvimleri’ meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İşten atılan Üsküdar Belediyesi işçileri: Yeni intiharlar olmaması için ses çıkarın
    İşten atılan Üsküdar Belediyesi işçileri: Yeni intiharlar olmaması için ses çıkarın

    Üsküdar Belediyesinde işten atılan bir işçinin intihar etmesinin ardından işten atılan diğer işçiler, çalışan işçi arkadaşlarına seslendi: "Yeni intiharlar olmaması için ses çıkarın"

    Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 3 ölü, 2 kayıp
    Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 3 ölü, 2 kayıp

    Dikili açıklarında mültecilerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. 3 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 mülteci ise kayıp.

    Mühürlenen termik santrallere milyar liralık teşvik
    Mühürlenen termik santrallere milyar liralık teşvik

    CHP'li Gülizar Biçer Karaca, filtre takmadıkları için mühürlenen termik santrallere 2018'de 326 milyon 955 bin TL, 2019'un ilk 9 ayında da 777 milyon 216 bin TL teşvik verildiğini açıkladı.

    Finlandiya’da işçiler yine grevle kazandı: Yılda 1 gün ücretsiz çalışma kaldırıldı
    Finlandiya’da işçiler yine grevle kazandı: Yılda 1 gün ücretsiz çalışma kaldırıldı

    Finlandiya’da posta işçilerinin zaferinden sonra greve çıkan özel sektörde çalışan 100 bini aşkın sanayi işçisi, toplu iş sözleşmesindeki “yılda 24 saat ücretsiz çalışma” maddesini kaldırmayı başardı.

    EMEP: Ortadoğu’dan ABD ve bütün emperyalistler çekilmeli!
    EMEP: Ortadoğu’dan ABD ve bütün emperyalistler çekilmeli!

    Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Emek Partisi, "Başta ABD olmak üzere bütün emperyalist ve sömürgeci güçler, bir an önce Ortadoğu’dan çekilmelidir" çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Nazmiye Koyuncu'nun katili tutuklandı
    Nazmiye Koyuncu'nun katili tutuklandı

    Ankara Çubuk’da bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili Ramazan Dirgen tutuklandı.

    Üsküdar Belediyesinden atılan işçi, maddi sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi
    Üsküdar Belediyesinden atılan işçi, maddi sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi

    Üsküdar Belediyesinden çıkarılan Recep Kılınçarslan isimli işçi, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi.

    Yaşamına son veren üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin yeni yıl dileği iş bulmaktı
    Yaşamına son veren üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin yeni yıl dileği iş bulmaktı

    Ailesinin hakkında kayıp ilanı verdiği İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Ünli, sosyal medyada yeni yıl dileğinin "iş bulmak" olduğunu açıklamıştı.

    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 3 ölü, 2 kayıp
    Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 3 ölü, 2 kayıp

    Dikili açıklarında mültecilerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. 3 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 mülteci ise kayıp.

    Buca'da yurttaşlar cezaevinin bacasından yayılan dumandan şikayetçi
    Buca'da yurttaşlar cezaevinin bacasından yayılan dumandan şikayetçi

    İzmir Buca Cezaevinin olduğu bölgede yaşayan yurttaşlar, cezaevinin bacasından yayılan dumandan dolayı nefes alamadıklarını ve sağlık problemleri yaşadıklarını belirtiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çiğli'de tekstil işçileri sahte sigortaya karşı broşür dağıttı
    Çiğli'de tekstil işçileri sahte sigortaya karşı broşür dağıttı

    İzmir Çiğli Organize Sanayi bölgesinde tekstil iş kolundaki sahte sigorta uygulamasına karşı Deriteks Sendikası İzmir Şubesi kampanya başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti
    İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

    "Dahi Ressam" olarak adlandırılan Picasso'nun 18 Eylül - 5 Ocak arasında İzmir'de ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Belediye başkanı tutuklanan Urla'da halk meclisi toplanarak yeni başkan seçecek
    Belediye başkanı tutuklanan Urla'da halk meclisi toplanarak yeni başkan seçecek

    Kayyum atanan Urla Belediyesinde belediye başkansız ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
    Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

    Manisa Salihli’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.