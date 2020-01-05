Üsküdar Belediyesinden atılan işçi, maddi sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi

Üsküdar Belediyesinden 31 Mart seçimleri sonrası çıkarılan Recep Kılınçarslan isimli işçi, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi.

Yerel seçimlerinin ardından AKP’li Üsküdar Belediyesinde çok sayıda işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. İşçilerin, işe iade talebiyle belediye binası sürdürdükleri eylemlere ise belediye yönetimi kayıtsız kaldı. Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, çıkarılan işçilerden Recep Kılınçarslan, iş bulamaması ve maddi sıkıntıları nedeniyle yaşamına son verdi. Geçen perşembe günü yaşama veda eden Kılınçarslan’ın cenazesi, 3 Ocak'ta ikindi namazının ardından Bağcılar Sancaktepe Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Recep Kılıçarslan'ın dayısı Muhammet Kılınçarslan, “Yeğenim, 31 Mart seçimlerinin ardından işten çıkarılan mağdur işçilerinden biriydi. İş bulmak için bazı yerlere müracat etti ancak iş bulamayınca sorun yaşadığı için böyle bir şey yaptığını düşünüyoruz. Bir eşi ve 7 yaşında bir kız çocuğu vardı” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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