Yeni yılın ilk kitap fuarı Adana’da kapılarını açtı 

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ desteğiyle düzenlenen Çukurova 13. Kitap Fuarı başladı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, yaptığı konuşmada son dönemde sıkça tartışılan PISA 2018 sonuçlarını değerlendirdi. Kocatürk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 15 yaşa uyguladığı PISA testinin 2018 yılı sonuçlarına göre Türkiye’nin dünya ortalamasının altında kaldığını belirtti.

"MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINA ÖNEMLİ İŞLER DÜŞÜYOR"

Gelişmiş ülkelerde çocukların kendi dilinde okuduğunu anlamasının en önemli yolunun okuma kültürü olduğunu vurgulayan Kocatürk, ailelerden başlayan okuma alışkanlığının, okullarda öğretmenlerin çocukları kitapla, kütüphaneyle yakınlaştırıp kitap okumalarını teşvik etmesiyle devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kocatürk, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına önemli işler düşüyor. Sınıf kitaplığı kütüphaneleri kurulması, halk kütüphanelerinin yaygınlaştırılması, yerel yönetimlerinde halk kütüphaneleri benzeri kütüphaneler açılması, hatta gezici kütüphanelerle yoksul bölgelere ulaşmasını sağlamamız lazım.” dedi.

Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ü örnek gösteren Kocatürk, “Bundan 50 yıl önce Niğde’nin köylerine kitabı eşeği ile götürerek aydınlanmanın bir anlamda öncüsü oldu. Onun için bize de bugün bir görev düşüyor” dedi.

‘PİLOT BÖLGELERDEN BİRİ ADANA’

Kocatürk, Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY) kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Kocatürk, Türkiye’nin 4 bölgesinde okuma kültürünü yaygınlaştırmak adına pilot uygulamalar yapacak olan platform kapsamında belirlenen bölgelerden birinin de Adana olduğunu söyledi.

OKUYAY Platformunun, KONDA Araştırma ve Danışmanlıkla yürüttüğü Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 raporuna da değinen Kocatürk, son 3 ayda okunan kitap sayısı sorulduğunda bir veya daha fazla kitap okuduğunu söyleyenlerin oranının 2008’den bu yana yüzde 30’dan yüzde 64’e çıktığını belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre okumayı yaygınlaştırma karşısında zihniyet açısından bir engel olmadığını ifade eden Kocatürk ayrıca gençlerin ve kadınların daha fazla kitap okuduğunu; Türkiye’de sosyal medyayı yoğun kullanan gençlerin okumasının arttığını; okuma oranının yüksekliğinde birincil etkenin aileden gelen destek olduğunu aktardı.

"KARAR ALDIK FUARI GENİŞLETİYORUZ"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise “Hepimizin gençleri kitap okumaya davet etmesi, onları teşvik etmesi ve o konuda yapması gerekenleri yapması ülke açısından son derece önemlidir.” şeklinde konuştu. Karalar “Kitap okumak insanın kendisine güvenini arttırır. Kitap okumak ve okutmak önemlidir. Fuarın hem coşkulu, hem çok ziyaretçi alması alanın yetmediği anlamına geliyor. Karar aldık fuarı genişletiyoruz” şeklinde konuştu.

FUAR 12 OCAK’TA SONA ERECEK

Geçen yıl 363 bin 575 kişiye ev sahipliği yapan fuarda bu yıl 300 yayınevi yer alıyor. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programının da düzenleneceği fuar, ücretsiz ziyaret edilebilecek. Fuar 12 Ocak’ta sona erecek. (Adana/EVRENSEL)

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