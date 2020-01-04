04 Ocak 2020 19:23

Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği kuruluşunu ilan etti

Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği düzenledikleri açıklama ile kuruluşunu ilan etti.

Fotoğraf: Evrensel

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    Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği düzenledikleri açıklama ile kuruluşunu ilan etti. Dernek binasında düzenlenen açıklamayı Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu okudu. Müftüoğlu, dünya çapında ve Türkiye’de gazeteciler zor dönemler yaşadığını ve basın, medya alanında sorun ve sıkıntıların alabildiğine artış gösterdiğini vurgulayarak, derneğin bu mecraya soluk getirebileceğini ve meslektaşlarıyla dayanışmak amacıyla yola koyulduklarını söyledi. Açıklamanın ardından ‘2019’da Gazetecilerin Yaşadığı Hak İhlalleri Raporu’ açıklandı.

    "GAZETECİLERİN SAHADA ÇALIŞMASI İMKANSIZ HALE GELDİ"

    Dünyanın her yerinde gazetecilerin baskı cenderesinin altında çalışma zorunda bırakıldığını söyleyen Müftüoğlu, “Gazetecilerin tutuklanmadığı, saldırıya uğramadığı, sansüre maruz kalmadığı ülkelerin sayısı azımsanmayacak düzeyde. Özellikle gerçeğe sırt çevirmiş iktidarlar, toplumları karanlığa gömmek için gazetecilere baskının her türlüsünü uygulamakta ve medyayı susturmaya çalışmaktadır” dedi.Türkiye’de bu durumun katmerleşerek farklı bir boyut kazandığını vurgulayan Müftüoğlu, “Gazetecilerin sahada çalışması neredeyse imkansız hale getirilmiş durumda. Gazetecileri sahadan koparmak için her türlü yol deneniyor. İktidarın belirlediği çizginin dışına çıkan hiçbir gazeteci rahat çalışma imkanı bulamıyor. Sahaya çıktığında ya haber takip etmeleri engelleniyor ya da gözaltı tehdidine maruz kalıyor” diye konuştu.

    "TÜRKİYE TUTUKLU GAZETECİLERDE BİRİNCİ SIRADA"

    Türkiye’nin töutuklu gazeteciler konusunda dünyada birinci sırada olduğunu belirten Müftüoğlu, “Yüzü aşkın basın emekçisi şu an özgürlüklerinden yoksun bırakılmış durumdadır. Gazetecilerin tutuklanma sebebi tamamen mesleki faaliyetlerinden kaynaklıdır. Yaptığı haberleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı için bile cezaevine gönderilen meslektaşlarımız var. En son geçtiğimiz ay tutuklanan meslektaşımız Aziz Oruç örneğinde grüldüğü gibi, gazeteciler kolaylıkla ‘terörist’ ilan edilmektedir. Aziz Oruç’un da tutuklu diğer meslektaşlarımızın da gazeteciliğine tanığız. Tüm tutuklu gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır” dedi.

    "3 BİN 804 BASIN KARTI İPTAL EDİLDİ"

    Yüzlerce gazetecinin baskın kartlarının ellerinden alınarak tamamen işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını söyleyen Müftüoğlu, “Som beş yıl içerisinde iptal edilen basın kartı sayısı 3 bin 804 olarak kayıtlara geçti. Sadece 2019 yılı içerisinde yüzlerce gazeteci işten atılarak işsiz bırakıldı. Yüzlerce internet sitesi yayınladıkları içerikler nedeniyle sansüre ve kapatmaya maruz kaldı” diye konuştu.

    "MESLEKTAŞLARIMIZLA DAYANIŞMAK AMACIYLA YOLA KOYULDUK"

    Böyle bir dönemde derneklerinin kuruluşunun önemli bir hale geldiğini belirten Müftüoğlu şunları söyledi: “Gazeteciliğin boğulmak istendiği bir dönemde mesleğimize nefes aldırmak ve meslektaşlarımızla dayanışmak amacıyla yola koyulmayı görev bildik. Atacağımız her adımda gerçeği gün yüzüne çıkarmak için çabalayacağımızın sözünü veriyoruz. Buradan tüm meslektaşlarımızı da derneğimizin çatısı altında toplanmaya çağırıyoruz. Birlik olduğumuz takdirde hem baskıları aşacağımızı hem de mesleğimizi daha rahat icra edebileceğimize inanıyoruz.”Basın açıklamasının ardından açıklanan raporda gözaltına alınan gazetecilerin sayısının 75, evine baskın yapılan gazetecilerin sayısının 17, tutuklanan gazetecilerin 24, saldırıya uğrayan gazetecilerin 14, haber takibi engellenen gazetecilerin sayısının 44 olduğunu söylendi. Aynı zamanda, hakkında soruşturma açılan gazetecilerin sayısının 33, hakkında dava açılanların 30, yargılanan ve yargılanması devam eden gazetecilerin 477, cezalandırılanların 72 ve tutuklanan gazeteci sayısının 130 olduğu vurgulandı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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