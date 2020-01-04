Ali Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Tokat'ın Ataköy Belde Belediyesi eski başkanı Ali Gökçei çin hem İstanbul'da hem de memleketi Tokat'ta birer tören düzenlendi.

İstanbul Nurtepe Cemevinde yapılan törene HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, EMEP İl Başkanı Sema Barbaros, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Şişli Belediye Başkan Muammer Keskin, TÜMTOKDER Başkanı Hasan Bayrak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, Gökçe'yi yaklaşık 30 yıldır tanıdığını, devrimci mücadele yürütürken geldiği topraklara da sırtını dönmeyen, memleketini de mücadelenin bir parçası yapmayı becerebilen bir kişi olduğu ifade etti.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Kaftancıoğlu, Sarıyer İlçe üyeleri olan Ali Gökçe'yi hep çalışkanlığı ile hatırlayacağını söyledi.

EMEP adına konuşan Güven Gerçek de 30 yıllık mücadele arkadaşı olan Ali Gökçe'nin son yıllarda daortak mücadeleye inanan iyi bir parti dostu olduğunu kaydetti.

MEŞALEN HİÇ SÖNMEYECEK

Ali Gökçe'ye memleketi Tokat'ta da bir tören düzenlendi. Ataköy Belde Belediyesi önünde yapılan törene yüzlerce kişi katıldı.

Ataköy Belde Belediye Başkanı Servet Durmuş, Ataköy'ün belediye olmasında çok büyük emeği olan, 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ali Gökçe'nin hizmet aşkıyla yanan birisi olduğu ifede etti. Ali Gökçe'nin Beldenin her yerinde emeği olan birisi olduğunu dikkat çeken Durmuş, "Gözün arkada kalmasın tıpkı senin gibi aşk ile hizmet edeceğiz" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise Ali Gökçe ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını, kararlı, azimli bir kişi olduğunu söyledi.

Ali Gökçe'nin eşi Hülya Gökçe de mücadele dolu hayatlarını anlattı. Gökçe, belediye meclisinde eşinin adının Hırıdrellez şenliklerinin yapıldığı alana verilmesini istedi.

EMEP adına Cemal Çoban, Kınık eski Belediye Başkanı Mustafa Gürsoy, Kızıldere Külter ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Gökçe, TÜMTOKDER Başkanı Hasan Bayrak ve arkadaşları da konuşmalar yaptılar.

1960 yılında Kızıldere'de doğan Ali Gökçe, ilkokulu Kızıldere'de, Ortaokul ve Liseyi Niksar'da okudu. Dokuzeylül Üniversitesinde İktisat Fakültesini okuyan Gökçe, siyasi mücadeleye de Yurtsever Devrimci Gençlik Derneğinde başladı. Siyasi mücadelesinin yanı sıra oda ve dernek örgütlenmelerinde de aktif rol aldı. Kızıldere Kültür ve Dayanışma Derneğinin kurucu başkanlığını, TÜMTOKDER'in kurucu başkanlığını, Ataköy Belde Belediyesi kurucu başkanlığını yaptı ve Demokrat Muhasebeciler Birliğinin kuruluş örgütlenmesine katıldı. (Tokat/EVRENSEL)

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