Samsun’da İş Bankasına sendika düşmanlığı tepkisi

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden erişim Çağrı Merkezi’nde örgütlenen ve sendikalaşma hakkı gasp edilen Tez Koop-İş üyesi işçilerin birçok ildeki tepki eylemleri devam ediyor. Samsun Cumhuriyet meydanında bir araya gelen işçiler, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Sendika hakkımız engellenemez” sloganları eşliğinde İş Bankası Samsun merkez şubesi önüne yürüdü. Yürüyüşe emekten yana siyasi parti ve dernekler de destek verdi.

Burada konuşan Tez Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın şunları söyledi: “Türkiye İş Bankası iştiraklerinden erişim Çağrı merkezinde baskılarla Sendikanın özgürlükler engellenmek isteniyor. Çağrı Merkezinin birim yöneticileri ikna odaları mantığı ile işçileri köşeye çekmekte, tehditler savurmakta, işçileri sendikamızdan istifaya zorlamaktadırlar. Geçmişe dönük asılsız kanıtsız ve dayanaksız tutanaklar ile birçok çalışanı işten çıkarmak ile tehdit etmektedirler. Erişim Çağrı Merkezi yöneticilerine sesleniyoruz; çalışanlar sendikalı, güvenceli, toplu iş sözleşmeli çalışma düzenine geçene kadar örgütlenme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm engellemelere, açık ve kapalı baskılara rağmen bunu erişim Çağrı Merkezi çalışanları ile birlikte başaracağız.”

HESAP AÇMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Açıklamanın ardından işçiler İş Bankası’nda toplu olarak hesap açmak için bankaya girmek istedi. Ancak polis ile bankanın güvenlik görevlileri, sendika önlükleriyle içeri girilemeyeceğini belirterek işçilere engel oldu. “Sendikadan öğrendiklerimiz bizim kimliğimizdir, çıkarmayacağız. Sendika önlüğü giymek hiçbir işçiyi anormal vatandaş durumuna düşürmez” diyerek yapılan keyfi engellemeye tepki gösteren işçiler, bankaya girmeyerek sendika binasına döndü. Burada tekrar söz alan Sayın, “Hepimiz yaşayarak öğreniyor ve görüyoruz ki bizler ne kadar birleşirsek, ne kadar omuz omuza verirsek, ne kadar birbirimize sahip çıkarsak, ne kadar mücadele edersek haklarımızı ancak o kadar alabilir, kullanabiliriz. İşyerlerinde örgütlenen ve mücadele eden arkadaşlarım büyük bir cesaretle dik durduklarını, diğer çalışanlara umut olduklarını görüyoruz. İnsanca bir yaşam insanca çalışma koşulları ve insanca yaşayacak bir ücret için mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

SESİMİZİ DUYURAN GAZETELER SAHİP ÇIKMALIYIZ

İktidarın muhalif gazeteler üzerindeki baskısına da değinen Sayın “Emekten yana, bizim sesimizi duyuran, bizim yanımızda olan Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gibi gazetelere sahip çıkmalıyız, okumalıyız” diye konuştu. Evrensel Gazetesinin dağıldığı toplantıda işçiler, alkışlarla gazetemize destek verdi. Daha sonra söz alan Evrensel Gazetesi Samsun Muhabiri Sait Kocaman da Evrensel Gazetesi’ni işçilerin, emekçilerin çıkardığını, yaşattığını ifade etti. Varoluş amacının ezilen, sömürülen işçilerin yaşadıkları sorunları, bu sorunlara karşı verdikleri mücadeleleri, elde ettikleri kazanımları Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki işçilere ulaştırarak mücadeleyi büyütmek olduğunu belirtti. Kocaman, Evrensel Gazetesi’nin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da işçilerin emekçilerin yanında olduğunu, onların sesi olacağını da sözlerine ekledi. (Samsun/EVRENSEL)