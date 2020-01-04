04 Ocak 2020 16:40

Samsun’da İş Bankasına sendika düşmanlığı tepkisi

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden erişim Çağrı Merkezi’nde örgütlenen ve sendikalaşma hakkı gasp edilen Tez Koop-İş üyesi işçiler Samsunda’da eylem yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Türkiye İş Bankası iştiraklerinden erişim Çağrı Merkezi’nde örgütlenen ve sendikalaşma hakkı gasp edilen Tez Koop-İş üyesi işçilerin birçok ildeki tepki eylemleri devam ediyor. Samsun Cumhuriyet meydanında bir araya gelen işçiler, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Sendika hakkımız engellenemez” sloganları eşliğinde İş Bankası Samsun merkez şubesi önüne yürüdü. Yürüyüşe emekten yana siyasi parti ve dernekler de destek verdi.

    Burada konuşan Tez Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın şunları söyledi: “Türkiye İş Bankası iştiraklerinden erişim Çağrı merkezinde baskılarla Sendikanın özgürlükler engellenmek isteniyor. Çağrı Merkezinin birim yöneticileri ikna odaları mantığı ile işçileri köşeye çekmekte, tehditler savurmakta, işçileri sendikamızdan istifaya zorlamaktadırlar. Geçmişe dönük asılsız kanıtsız ve dayanaksız tutanaklar ile birçok çalışanı işten çıkarmak ile tehdit etmektedirler. Erişim Çağrı Merkezi yöneticilerine sesleniyoruz; çalışanlar sendikalı, güvenceli, toplu iş sözleşmeli çalışma düzenine geçene kadar örgütlenme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm engellemelere, açık ve kapalı baskılara rağmen bunu erişim Çağrı Merkezi çalışanları ile birlikte başaracağız.”

    HESAP AÇMALARINA İZİN VERİLMEDİ

    Açıklamanın ardından işçiler İş Bankası’nda toplu olarak hesap açmak için bankaya girmek istedi. Ancak polis ile bankanın güvenlik görevlileri, sendika önlükleriyle içeri girilemeyeceğini belirterek işçilere engel oldu. “Sendikadan öğrendiklerimiz bizim kimliğimizdir, çıkarmayacağız. Sendika önlüğü giymek hiçbir işçiyi anormal vatandaş durumuna düşürmez” diyerek yapılan keyfi engellemeye tepki gösteren işçiler, bankaya girmeyerek sendika binasına döndü. Burada tekrar söz alan Sayın, “Hepimiz yaşayarak öğreniyor ve görüyoruz ki bizler ne kadar birleşirsek, ne kadar omuz omuza verirsek, ne kadar birbirimize sahip çıkarsak, ne kadar mücadele edersek haklarımızı ancak o kadar alabilir, kullanabiliriz. İşyerlerinde örgütlenen ve mücadele eden arkadaşlarım büyük bir cesaretle dik durduklarını, diğer çalışanlara umut olduklarını görüyoruz. İnsanca bir yaşam insanca çalışma koşulları ve insanca yaşayacak bir ücret için mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

    SESİMİZİ DUYURAN GAZETELER SAHİP ÇIKMALIYIZ

    İktidarın muhalif gazeteler üzerindeki baskısına da değinen Sayın “Emekten yana, bizim sesimizi duyuran, bizim yanımızda olan Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gibi gazetelere sahip çıkmalıyız, okumalıyız” diye konuştu. Evrensel Gazetesinin dağıldığı toplantıda işçiler, alkışlarla gazetemize destek verdi. Daha sonra söz alan Evrensel Gazetesi Samsun Muhabiri Sait Kocaman da Evrensel Gazetesi’ni işçilerin, emekçilerin çıkardığını, yaşattığını ifade etti. Varoluş amacının ezilen, sömürülen işçilerin yaşadıkları sorunları, bu sorunlara karşı verdikleri mücadeleleri, elde ettikleri kazanımları Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki işçilere ulaştırarak mücadeleyi büyütmek olduğunu belirtti. Kocaman, Evrensel Gazetesi’nin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da işçilerin emekçilerin yanında olduğunu, onların sesi olacağını da sözlerine ekledi. (Samsun/EVRENSEL)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    ODTÜ’den İÜ öğrencilerine destek mesajı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Türkiye artık "Afro-Avrasya ülkesi"yse...

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    ABD'nin Kasım Süleymani suikasti ve gösterdikleri

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Emekçinin gücü

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Oyunlara zorunlu bir bakış - I

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    2020 adaylar turnuvası

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Vatanseverlik nedir?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Yozgat’ta işten atılan madenciler direniş çadırı kurdu
    Yozgat’ta işten atılan madenciler direniş çadırı kurdu

    Yozgat Sorgun’da işsiz bırakılan 135 maden işçisi çadır kurarak direniş başlattı.

    Kılıçdaroğlu: İÜ öğrencilerinin kahvaltısını kestiler, tasarrufu Sarayı'nda yap
    Kılıçdaroğlu: İÜ öğrencilerinin kahvaltısını kestiler, tasarrufu Sarayı'nda yap

    Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul Üniversite'sindeki çocukların kahvaltı paralarını kestiler. Tasarruf yapacaksan Saray'ında yap bunu kardeşim. Tasarruf sırası çocukların boğazına mı geldi?

    Kasım Süleymani suikastının öncesi ve sonrası
    Kasım Süleymani suikastının öncesi ve sonrası

    Hediye Levent Kasım Süleymani'nin öldürülmesini yazdı: Artık İran’ın veya ABD’nin varlık gösterdiği her ülke ABD-İran mücadelesinin açık sahası olmaya aday.

    Cumartesi annelerinin yeni yıldan beklentileri: Kayıplarımızı istiyoruz!
    Cumartesi annelerinin yeni yıldan beklentileri: Kayıplarımızı istiyoruz!

    Kaybedilen yakınları için 2020’nin ilk haftasında da bir araya gelen Cumartesi Anneleri, “2020’nin herkes için hukukun ve adaletin yılı olmasını istiyoruz” dedi.

    Dünyadaki halk eylemleri: Örgütlü, sokağa dönük eylemler hayatı değiştiriyor
    Dünyadaki halk eylemleri: Örgütlü, sokağa dönük eylemler hayatı değiştiriyor

    Kocaeli’de, ‘Dünyada neler oluyor?’ sorusunu tartışmak üzere söyleşi düzenlendi.

    Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin hükümetin bir çalışması var mı?
    Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin hükümetin bir çalışması var mı?

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtlaması istemiyle asgari ücrete ilişkin soru önergesi verdi.

    AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı
    AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

    AKP Diyadin İlçe Başkanı Sezer Uğur Özmen’in Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderdiği bir kişiye yardım yapılmaması üzerine vakıf binasını bastığı iddia edildi.

    Sarılma cezası alan öğretmenlerin avukatı: Bakanlık algıyı başka yöne çekiyor
    Sarılma cezası alan öğretmenlerin avukatı: Bakanlık algıyı başka yöne çekiyor

    Doğum günü dolayısıyla sarıldıkları için ceza verilen öğretmenlerin avukatı Emrullah Karadaş valilik ve bakanlıktan yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Çiğli'de tekstil işçileri sahte sigortaya karşı broşür dağıttı
    Çiğli'de tekstil işçileri sahte sigortaya karşı broşür dağıttı

    İzmir Çiğli Organize Sanayi bölgesinde tekstil iş kolundaki sahte sigorta uygulamasına karşı Deriteks Sendikası İzmir Şubesi kampanya başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti
    İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

    "Dahi Ressam" olarak adlandırılan Picasso'nun 18 Eylül - 5 Ocak arasında İzmir'de ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Belediye başkanı tutuklanan Urla'da halk meclisi toplanarak yeni başkan seçecek
    Belediye başkanı tutuklanan Urla'da halk meclisi toplanarak yeni başkan seçecek

    Kayyum atanan Urla Belediyesinde belediye başkansız ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
    Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

    Manisa Salihli’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu

    Hafize Kurban’ı bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Uğur Kurban, Denizli Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor
    İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor

    İzmir’in Kültür Park’tan sonraki en büyük yeşil alanlarından olan Hasan Ağa Bahçesi’ndeki ağaçların kurumaya başlaması halkta endişeye yol açıyor.