İzmir Çiğli Organize Sanayide yaygın olan tekstil iş kolundaki fason şirketlerin sahte sigorta uygulamasına karşı Deriteks Sendikası İzmir Şubesi kampanya başlattı.

Deriteks Sendikasında örgütlü işçiler Çiğli Belediyesi önünde "Tekstil sektöründeki sahte sigortaya ve kayıt dışı çalışmaya hayır" kampanyası çerçevesinde broşür dağıtımı yaptı. Konu ile ilgili yaygın bir aydınlatma faaliyeti yürütme kararı alan işçiler, broşür dağıtımında ise çevreden olumlu tepki aldı. (İzmir/EVRENSEL)