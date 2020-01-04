Kılıçdaroğlu: İÜ öğrencilerinin kahvaltısını kestiler, tasarrufu Sarayı'nda yap

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan “Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz” programında İstanbul’un kadın muhtarları bir araya geldi.

Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Siz bağımsız olmalısınız. Yeri geldiğinde belediye başkanını da eleştirebilmelisiniz. Siz seçimle geldiniz.”

“Muhtara bütçe ayrılmalı. Saydam bir şekilde harcamaları halka duyurmalıdır.”

“Bir mahallede kim fakirdir, bir muhtar bir de bakkal bilir. Sosyal yardım dağıtılacaksa muhtarın bilgisi dahilinde olmalıdır.”

“Muhtarlık ne kadar güçlü olursa demokrasi o kadar güçlü olur.”

"LİYAKAT KALMADI"

“Devlet vergiyi alır yatırım için, sosyal devlet için... Bunların belirli programı vardır. Bütün dünya böyle yapar. Biz artık bunu kaybettik. 'Yatırımları nerelere yapalım?', 'hangi bölgeye yapalım' bunu devlette bürokratlar yapar. Yani işi ehline teslim etmektir. İnancımız da bunu zorunlu kılıyor. Ama devlette liyakat kalmadı.”

KANAL İSTANBUL YAPACAKMIŞ, HANGİ PARAYLA?

-Kanal İstanbul yapacakmış. Hangi parayla?

SIRA ÇOCUKLARIN BOĞAZINA MI GELDİ?

“İstanbul Üniversite'sindeki çocukların kahvaltı paralarını kestiler. Tasarruf yapacaksan Saray'ında yap bunu kardeşim. Tasarruf sırası çocukların boğazına mı geldi.”

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

“Kasım Süleymani öldürüldü. Yeni bir kanlı Orta Doğu politikasına girilebilir. Bataklıktan şimdi çok tehlikeli sinyaller geliyor. Bütün dünya diken üstünde. Bu konuda son derece dikkatli bir politikaya ihtiyacımız var. Amerika’nın da yaptığı yanlıştır. Bir ülkenin komutanını siz öldürüyorsunuz. Diplomasi değerli bir şeydir. Sorunların çözülmesi lazım."

“Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Kime veriyoruz. Bu ülkenin refahı için iktidara veriyoruz. Para ödüyoruz. 'Köprü, yol yaptık' diyorlar. Eyvallah. 'Kaça yaptınız?' diyoruz? Söylemiyorlar. Çünkü malı götürmüşler de ondan.” (HABER MERKEZİ)

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