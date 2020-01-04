Paris Picasso Ulusal Müzesi iş birliğiyle Arkas Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Picasso: Gösteri Sanatı" adlı sergi, dünyaca ünlü "Matador", "Akrobat" ve "Mavi Şapkalı Kadın" portrelerine ev sahipliği yaptı.



Akdeniz'in bütün kıyılarını yakınlaştırma hedefiyle düzenlenen "Picasso Mediterranee" projesi kapsamındaki sergide Picasso'nun tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar da izlenime sunuldu. Tüm Akdeniz coğrafyasında ilk kez Türkiye'de 18 Eylül - 5 Ocak arasında ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

İZMİRLİ SANATSEVERLERDEN SERGİYE BÜYÜK İLGİ

Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası, sergide yer alan eserlerin 62'sinin Paris Picasso Müzesi'nden geldiğini ve ilk kez müzeden bu kadar çok sayıda eserin bir başka ülkede sergilendiğini söyledi. Heykel alanında da başarılı çalışmalara imza atan Picasso'nun ünlü "Boğa Başı" heykelinin de İzmir'deki sanatseverlerden büyük ilgi gördüğünü anlatan Unustası, "150 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu İzmir için rekor. İlk günden itibaren kapıda soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu" diye konuştu. (AA)

Fotoğraf: AA