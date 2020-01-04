04 Ocak 2020 14:33 Güncelleme: 04 Ocak 2020 15:14

İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

"Dahi Ressam" olarak adlandırılan Picasso'nun 18 Eylül - 5 Ocak arasında İzmir'de ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.
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İzmir'de Picasso: Gösteri Sanatı sergisine büyük ilgi gösterildi.

Foroğraf: AA

Paris Picasso Ulusal Müzesi iş birliğiyle Arkas Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Picasso: Gösteri Sanatı" adlı sergi, dünyaca ünlü "Matador", "Akrobat" ve "Mavi Şapkalı Kadın" portrelerine ev sahipliği yaptı.

Akdeniz'in bütün kıyılarını yakınlaştırma hedefiyle düzenlenen "Picasso Mediterranee" projesi kapsamındaki sergide Picasso'nun tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar da izlenime sunuldu. Tüm Akdeniz coğrafyasında ilk kez Türkiye'de 18 Eylül - 5 Ocak arasında ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. 

İZMİRLİ SANATSEVERLERDEN SERGİYE BÜYÜK İLGİ 

Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası, sergide yer alan eserlerin 62'sinin Paris Picasso Müzesi'nden geldiğini ve ilk kez müzeden bu kadar çok sayıda eserin bir başka ülkede sergilendiğini söyledi. Heykel alanında da başarılı çalışmalara imza atan Picasso'nun ünlü "Boğa Başı" heykelinin de İzmir'deki sanatseverlerden büyük ilgi gördüğünü anlatan Unustası, "150 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu İzmir için rekor. İlk günden itibaren kapıda soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu" diye konuştu. (AA)

İzmir Picasso: Gösteri Sanatı sergisi ziyareti.

Fotoğraf: AA

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İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

"Dahi Ressam" olarak adlandırılan Picasso'nun 18 Eylül - 5 Ocak arasında İzmir'de ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

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